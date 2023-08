Fiorentina, Commisso gongola: “Meglio di Julian Alvarez”

L’ultimo colpo di mercato della Fiorentina fa sognare i tifosi: il commento aumenta l’attesa per la prima in campionato.

Una campagna acquisti lunga, partita in sordina, con due scommesse e poi con una serie di colpi inattesi. A Firenze l’obiettivo è chiaro e Commisso, Pradé e Italiano non lo hanno nascosto.

La scorsa stagione ha infatti esposto il pubblico di fede viola ad una altalena di emozioni. Grandi partite, due finali, ma anche delusioni che in qualche modo vanno messe alle spalle. La sensazione è che al tecnico della Fiorentina sia mancato qualcosa per arrivare al termine della stagione al meglio, e per questo motivo il club ha deciso di investire in maniera massiccia. A Firenze vogliono migliorare la posizione della passata stagione, e magari arrivare nuovamente all’ultimo atto delle Coppe.

Da questi obiettivi, ora possibili grazie agli ultimi innesti, è iniziata una campagna acquisti che ha rafforzato e non poco la squadra. Con Infantino, Arthur e Sabiri, Italiano ha ottenuto pedine funzionali al suo modo di pensare il calcio. Mina andrà a rafforzare la difesa, Parisi è un messaggio agli altri club sulla capacità di spuntarla sulla concorrenza, e poi c’è un attacco tutto nuovo. Nzola e Beltran sono nomi importanti. L’ultimo annuncio non lascia dubbi, e alimenta i sogni dei tifosi.

“Fiorentina, il nuovo acquisto è meglio di Alvarez”

Il messaggio arriva da un ex bomber che conosce bene il calcio italiano ma anche quello argentino. Parole importanti, pronunciate da chi generalmente non si esalta, e ora invece dà un voto altissimo alla trattativa condotta dalla Fiorentina.

Roberto ‘El Pampa’ Sosa, ex di Napoli e Udinese, ha voluto dire la sua tramite i suoi profili social su Lucas Beltrán. L’ex attaccante del River Plate, nella passata stagione ha attirato le attenzioni di molti top club europei a ritmo di gol e assist, ma alla fine la Fiorentina ha bruciato la Roma e gli altri club italiani con un investimento di alto livello.

L’operazione convince, anche per la capacità dell’attaccante di andare regolarmente a bersaglio. Nell’ultima stagione il 22enne ha messo insieme 12 reti e 3 assist in 25 presenze in campionato, con una media di un gol ogni 115 minuti giocati.

Buon ferragosto a tutti 💙

E approfitto per dire che l’acquisto che ha fatto la #Fiorentina è 🔝⚽️🇦🇷, parlo di Lucas Beltrán che secondo me è meglio di Julian Alvarez del City. — Roberto Sosa (@robertopampa9) August 15, 2023

Anche in Libertadores i 3 centri in 8 apparizioni hanno spinto avanti il River Plate, costretto da una grande offerta a privarsi del calciatore. Per Roberto Sosa, la Fiorentina ha piazzato un gran colpo, e il paragone è pesante. “Lucas Beltrán che secondo me è meglio di Julian Alvarez del City – ha ammesso su Twitter l’ex attaccante –, acquisto top da parte della Fiorentina”. Un messaggio chiaro da parte di chi si intende di attaccanti. Ora l’esordio, in cui Beltran proverà a fare subito la differenza in una piazza in cui un altro argentino ha regalato emozioni fortissime facendo sognare una città intera.