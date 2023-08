Calciomercato Napoli, accordo trovato: arriva dalla Serie A

Arriva dalla Serie A il nuovo colpo di calciomercato del Napoli, secondo quanto riportato in serata, con Garcia pronto ad accoglierlo.

Come accadde nella passata stagione, quando nel pieno dell’ultima estate e nel corso dei giorni a cavallo della prima e della seconda giornata, il Napoli riuscì a piazzare una serie di colpi che risultarono poi fondamentali per lo Scudetto trovato nel 2022/2023.

Il Napoli pare aver chiuso l’affare che porta a Gabri Veiga, ma non si ferma all’arrivo dello spagnolo, il calciomercato del Napoli. Perché, secondo quanto riferito questa sera, il Napoli avrebbe trovato un accordo contrattuale col giocatore di Serie A per l’arrivo nel club campione d’Italia.

Calciomercato, altro colpo dopo Veiga: la notizia sull’accordo col Napoli

Vuole continuare a puntellare la rosa in questo rush finale di calciomercato, Aurelio De Laurentiis. Attraverso il lavoro di Meluso e Micheli, con il primo che a quanto pare ha ereditato splendidamente la posizione di Cristiano Giuntoli, gli azzurri stanno vivendo un mercato importante.

L’addio di Kim come unica uscita importante, considerando poi gli arrivi di Cajuste e Natan, oltre a quello di Gabri Veiga che sarà ufficiale nel giro di qualche giorno.

Ma oltre ai tre citati, c’è un altro colpo che il Napoli studiava da tempo e pare si sia trovato un accordo contrattuale col giocatore stesso: Davide Faraoni sarà il nuovo terzino del Napoli, qualora gli azzurri dovessero convincere anche l’Hellas Verona alla separazione dal proprio capitano.

Mercato Napoli, colpo Faraoni: la notizia

Come riportato questa mattina dal collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, Faraoni avrebbe un accordo col Napoli già preso in merito alla situazione contrattuale. In attesa di convincere poi anche l’Hellas Verona dunque, al posto di Zanoli – che sarà poi in uscita dunque per il futuro in Serie A -, arriverebbe l’esperto capitano del club scaligero.

L’idea di fare da sostituto diretto di Giovanni Di Lorenzo, ma come figura importante della rosa di Rudi Garcia e da alternativa valida e di fiducia, considerando poi anche la possibilità di vivere una stagione importante all’interno di una squadra importante come il Napoli, che si è laureata come campione d’Italia nella passata stagione.

I dettagli dell’accordo del Napoli con Faraoni

Sarebbe stato trovato, secondo la stessa fonte, un accordo contrattuale valido per i prossimi tre anni. Precisamente, Davide Faraoni, avrebbe un accordo col Napoli fino al 2026. Si spingerà verso la cessione e, lo stesso Faraoni inoltre, domani non sarà in campo nell’esordio dell’Hellas contro l’Empoli a causa della squalifica per il fallo di mano nello spareggio salvezza dell’ultimo campionato in Serie A.