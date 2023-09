Verratti lascia il PSG, nuova squadra: è ufficiale

Il calciomercato ancora non si è concluso per tutti, anche perché ci sono dei grandi calciatori che sono pronti ad approdare in nuove squadre come il caso di Marco Verratti.

Il noto centrocampista italiano è pronto a dire addio al club parigino dopo tantissimi anni in cui ha vissuto in Francia e giocato con lo stesso club, senza però mai riuscire a raggiungere quel grande traguardo tanto ambito come la Champions League.

Era considerato uno dei fedelissimi e invece ora è pronto ad andare via. Perché non c’è più possibilità per il centrocampista di restare a Parigi, con la società che ha deciso di farlo fuori e metterlo realmente ai margini del progetto.

Calciomercato: Verratti lascia il PSG

Arrivato nel 2012 finisce così in maniera davvero triste e brutta l’avventura di Marco Verratti con il PSG. Il centrocampista italiano che per 11 anni ha vestito e onorato la maglia del club francese è ormai stato fatto fuori dal progetto del club parigino che ha deciso di puntare su altri giocatori e liberarsi di tanti di quei campioni che hanno portato tantissime spese.

Arriva una notizie che conferma tutto quello che sta avvenendo proprio in queste ore, perché il giocatore si è chiamato fuori. Adesso è anche ufficiale: Marco Verratti è stato escluso dalla lista della Uefa Champions League da parte del suo attuale club del Paris Saint Germain. E’ sempre più vicino il suo trasferimento all’Al Arabi.

Oltre ad escludere Marco Verratti è stato fatto fuori anche il giovane Hugo Ekitike dalla lista Champions del Paris Saint Germain. Nella lista del PSG di Luis Enrique, invece, ci sono Keylor Navas e Presnel Kimpembé: il portiere ha deciso di restare e fare da vice a Gianluigi Donnarumma.

Calciomercato: Verratti firma con l’Al Arabi in Qatar

Il centrocampista azzurro è stato fatto fuori e ha già le valigie in mano: ad attenderlo c’è il Qatar e l’Al-Arabi, da capire se ci sarà un rilancio di qualche club arabo o un inserimento di società turche per Verratti che intanto lascerà sicuramente il PSG per giocare altrove.

Calciomercato: le cifre per Verratti all’Al Arabi

Marco Verratti è pronto a trasferirsi dal Paris Saint Germain al club qatariota dell’Al Arabi. I due club hanno raggiunto un accordo per un trasferimento da circa 50 milioni di euro bonus inclusi. Si attende solo l’ufficialità per il giocatore italiano che sarà ricoperto d’oro con un ingaggio impressionante.