Champions League in chiaro: tutte le partite, svelato il canale

E’ ormai tempo di tornare a giocare la Uefa Champions League con tantissime grandi partite che sono in attesa di essere giocate e soprattutto viste dai tanti tifosi.

Svelate quelle che saranno le partite che potrebbero diventare tra le più viste in assoluto in Italia per la divisione che è stata appena fatta riguardo quelli che sono i diritti tv.

E’ l’ultimo anno con la divisione della partite di Champions League tra Sky Sport, Amazon Prime Video e Mediaset per quanto riguarda i diritti tv in Italia. Dal prossimo anno ci sarà una grande svolta in arrivo.

Diritti Tv Champions League 2023

Ultimo anno del precedente bando dei diritti tv Champions League 2023 2024 per questa stagione appena iniziata. Ora arrivano delle notizie molto importanti riguardo quello che capiterà nei prossimi mesi con le partite dei gironi che hanno avuto definitivamente la loro decisione e comunicazione riguardo quello che accadrà quest’anno.

Una scelta importante con il solito alternarsi tra Sky Sport che ha quasi tutte le partite in esclusiva, eccetto la miglior partita del mercoledì che è di diritto ad Amazon Prime Video. Questa scelta continuerà però fino al 2027 con anche Mediaset che c’è di mezzo e trasmetterà la Champions League in chiaro per alcune partite disponibili dai giorni in poi.

Svolta importante per quella che sarà l’attuale stagione di Champions League perché è arrivata la comunicazione delle partite di Champions in chiaro tra Napoli, Inter, Milan e Lazio.

Partite Champions League in chiaro: le scelte

Con Mediaset sarà possibile vedere la Champions League 2023 24 in chiaro per questa nuova stagione. Si punta alle migliori partite di girone delle squadre italiane qualificate: Napoli, Inter, Milan e Lazio.

Infatti, saranno delle grandi sfide quelle che si potranno vedere gratis sia in tv che in streaming grazie a Mediaset Infinity+. Ecco la lista delle partite di Champions gratis in chiaro che saranno trasmesse su Canale 5 di Mediaset:

19 settembre: Lazio-Atletico Madrid

3 ottobre: Inter-Benfica

24 ottobre: Union Berlin-Napoli

7 novembre: Milan-PSG

28 novembre: Milan-Borussia Dortmund

12 dicembre: Inter-Real Sociedad

Champions League gratis: le 4 italiane puntano in alto

Tutto pronto per quella che sarà la trasmissione di Mediaset delle migliori partite in chiaro scelte per la stagione di Champions League, gare gratis delle squadre italiane qualificate per questa nuova avventura che si preannuncia davvero interessante e stimolante per i vari club qualificati che puntano tutti al superamento del girone.