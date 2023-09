Italia: Spalletti fa fuori un altro titolare, il sostituto

Il progetto dell’Italia di Luciano Spalletti è ormai partito e presto possono arrivare le nuove e importanti notizie riguardanti le scelte di formazione della Nazionale.

Il nuovo ct ha le idee già piuttosto chiare e ha già fatto scelte importanti sia dal punto di vista del gioco, degli uomini e del sistema che sarà fondamentale per capire i giocatori che scenderanno in campo.

La nuova Italia è pronta a mettere il piede sull’acceleratore e dimenticarsi delle delusioni recenti che hanno spezzato in due il paese dopo la vittoria deli Europei 2021. Ora si punta ai prossimi che si giocheranno.

Formazioni Macedonia Italia: Spalletti cambia tutto

Le prime novità dell’Italia di Spalletti sono venute fuori dai convocati che hanno portato nuovi nomi inseriti e tanti altri big storici fatti fuori. Lo stesso ora sembra che capiterà per la formazione dell’Italia. Infatti, il ct ha deciso già quella che sarà la sua prima formazione ufficiale per una partita molto importante.

Macedonia del Nord Italia il 9 settembre per la partita di qualificazione Europei 2024. Non può più sbagliare la Nazionale con l’Inghilterra che vola a 12 punti e gli azzurri fermi a 3 dopo le prime due giornate.

Queste le probabili formazioni Macedonia Italia:

(4-3-3) – Dimitrievski; Ristovski, Zaykov, Musliu, Alioski; Bardhi, Ademi, Ashkovski; Trajkovski, Nestorovski, Elmas. CT: Blagoja Milevski ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Chiesa, Raspadori, Zaccagni. CT: Luciano Spalletti

Italia: Spalletti punta su Raspadori, fuori Immobile

Per la prima partita sulla panchina della Nazionale Italiana, il nuovo commissario tecnico Luciano Spalletti sta pensando seriamente di lanciare dal primo minuto Jack Raspadori al centro dell’attacco dal primo minuto. L’attaccante del Napoli avrebbe quindi una grande occasione a discapito di Immobile.

Infatti, proprio per la prossima partita Macedonia del Nord Italia che sarà molto importante per la qualificazione agli Europei 2024 che rincorre la Nazionale azzurra. Spalletti sembra avere le idee abbastanza chiare e punterà forte su Raspadori in attacco.

Europei 2024: occasione Raspadori con l’Italia

I due hanno già lavorato insieme ai tempi del Napoli, dove più volte la passata stagione Raspadori si è fatto trovare pronto quando è mancato l’infortunato Osimhen. Lo scorso anno, infatti, Spalletti ha puntato forte sul giovane attaccante italiano che ha mostrato le sue grandi qualità soprattutto in Champions League.

Ora c’è la grande occasione Italia per Raspadori che potrebbe guadagnarsi una maglia da titolare con continuità soprattutto in vista del prossimo anno, quando la Nazionale di Spalletti si giocherà gli Europei 2024 se dovesse centrare la qualificazione.