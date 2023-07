Calciomercato, via libera West Ham: è fatta per Scamacca

Annuncio dall’Inghilterra riguardo il futuro al West Ham di Gianluca Scamacca: ecco le ultimissime notizie di calciomercato.

Decisione ufficiale del manager degli Hammers che ha preso una decisione su Gianluca Scamacca. L’attaccante ha manifestato al club inglese la sua intenzione di trasferirsi in Italia nel corso di questo calciomercato estivo 2023. Le attenzioni da parte delle big non mancano, c’è bisogno solo del via libera del West Ham che ha deciso di cedere subito Scamacca: ecco le ultimissime che arrivano dall’Inghilterra riguardo il futuro del bomber.

Ci sono delle novità su Gianluca Scamacca. Arrivano lo scorso anno dal Sassuolo, con la maglia del West Ham non è riuscito a trovare continuità anche a causa di alcuni infortuni che hanno compromesso il suo rendimento. Ecco perché, nelle ultime ore, è uscita fuori nuovamente la notizia relativa al ritorno in Serie A dell’attaccante che è pronto a cambiare maglia nel corso di questo calciomercato estivo 2023.

Calciomercato: stanno prendendo Scamacca, via libera dal West Ham

Inizialmente il West Ham s’è messo di traverso per bloccare la cessione di Scamacca in Serie A. La dirigenza inglese voleva ancora puntare sul calciatore che in realtà ha fatto sapere alla società di voler ritornare nel campionato italiano.

I suoi agenti si sono messi a lavoro per completare questa operazione di calciomercato con il possibile ritorno alla Roma di Scamacca. Adesso il West Ham sembra aver dato il via libera all’affare: ecco il nuovo indizio che arriva dall’Inghilterra.

Scamacca non convocato dal West Ham: si avvicina il ritorno alla Roma?

L’attaccante italiano non è stato convocato da David Moyes per l’amichevole di quest’oggi del West Ham contro il Dagenham & Redbridge. Un indizio di calciomercato visto che il giocatore è l’uomo più chiacchierato del momento: sulle tracce di Scamacca Roma e non solo con l’ex Sassuolo che ha già fatto sapere di dare precedenza ai giallorossi.

Scamacca alla Roma, la formula che può sbloccare la trattativa di calciomercato

I giallorossi non hanno ancora preso l’attaccante che dovrà sostituire Tammy Abraham. L’inglese dovrà stare ai box per parecchio tempo ed è per questo motivo che la dirigenza è a lavoro per individuare un sostituto all’altezza. Nella lista dei giocatori da prendere per la Roma c’è Morata anche se l’affare per lo spagnolo non è facile con l’Inter pronta a beffare il club di Mourinho. Ecco perché avanza l’ipotesi Scamacca per la Roma: il giocatore del West Ham potrebbe trasferirsi in giallorosso con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.