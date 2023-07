Calciomercato: prendono Dybala, pagano la clausola

Novità importante per quanto riguarda Paulo Dybala. Un club sembra pronto a pagare la clausola e piazzare un colpo importante di calciomercato.

Paulo Dybala potrebbe non continuare con la Roma nonostante le continue rassicurazioni da parte dell’argentino. L’accordo sul rinnovo non è stato trovato e per questo motivo sono molte le squadre che si stanno muovendo su di lui per capire la fattibilità di questa operazione.

E, secondo quanto riferito da fichajes.net, una big è pronta a piazzare il colpo di calciomercato chiamato Dybala andando a pagare la clausola rescissoria. Si tratta di una possibilità da seguire con attenzione e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.

Mercato: colpo Dybala, ecco con chi firma

Ma, in caso di mancato accordo, non è da escludere un trasferimento e la Real Sociedad ha messo il calciatore nel mirino come obiettivo di calciomercato. Il club spagnolo sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria per acquistare Dybala, ma la strada da compiere è lunga visto che il calciatore potrebbe non accettare la destinazione. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte.

Ultime Dybala: la Real Sociedad lo segue con attenzione

Naturalmente molto dipenderà dalla volontà del giocatore e da come si svilupperà la situazione in questo calciomercato. Vedremo cosa accadrà ed alla fine quale progetto sposerà l’argentino.