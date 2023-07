Giorgia Rossi, tutto trasparente: uno scatto mozzafiato

Giorgia Rossi infiamma l’estate: l’abito è trasparente e la community si inchina al fascino della splendida giornalista.

Si potrebbe partire dai commenti per chiarire quanto gli appassionati di calcio e non solo siano affascinati dalla splendida Giorgia Rossi.

Quando bellezza e sport si fondono gli italiani faticano a resistere, e fin dalle prime avventure televisive, la Rossi ha incassato immediatamente consensi, diventando una delle presentatrici più apprezzate nel panorama sportivo italiano. Il motivo è chiarissimo dando uno sguardo ai suoi scatti, ma non c’è solo un fisico statuario e un sorriso da sogno ad incollare gli italiani agli schermi.

Su Dazn la Rossi ha dimostrato di essere una professionista validissima, che in studio o a bordocampo non sbaglia un colpo. I suoi interventi puntuali e precisi le hanno consentito di guidare molti spazi affidati a lei dal gigante dello streaming, e il pubblico non vede l’ora che inizi la prossima stagione per rivederla in azione.

Il motivo? Provate a dare un’occhiata alla sua pagina Instagram. Noi abbiamo deciso di dare spazio ad uno scatto magnetico, e siamo certi che dopo averlo visto anche voi correrete a lasciare un like o un commento.

Giorgia Rossi, fascino e trasparenze incantano i followers sul web

Mezzo milione di followers, like che non si contano, commenti che arrivano dai fan. Giorgia Rossi ha conquistato tutti e il motivo è ben visibile. Capelli biondi, sorriso travolgente e fisico statuario sono caratteristiche apprezzatissime dagli appassionati di calcio, che l’apprezzano anche per le sue indiscutibili competenze in materia.

Il suo seguito le ha infatti consentito di essere a tutti gli effetti anche una influencer, che incassa chiamate anche per prestare il suo incantevole volto a molte campagne pubblicitarie di grande successo.

Sulla sua pagina social c’è infatti di tutto. Dall’intervista a Gravina in cui emerge tutta la sua bravura, ad una serie di scatti in primo piano in cui il suo fascino non passa inosservato. La foto che abbiamo scelto però mostra qualcosa di più e i followers l’hanno immediatamente notata.

Lo splendido abito bianco infatti è trasparente e regala un dettaglio pazzesco che stuzzica la fantasia dei followers. Il risultato? Più di 300 commenti, e c’è chi sottolinea quanto Giorgia Rossi sia per molti più affascinante di Diletta Leotta. I paragoni li lasciamo agli appassionati di social, ma lo scatto della conduttrice e giornalista meritava uno spazio senza alcun dubbio.