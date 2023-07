Caos a Milano per lo stadio: salta l’iscrizione, c’è il ripescaggio

Il calcio italiano è invaso da tantissimi problemi di natura economica e amministrativa che stanno creando caos e panico tra i tifosi.

Ci sono ancora delle situazioni non risolte che possono creare caos e difficoltà per l’avvio della nuova stagione e per l’inizio del campionato. Nelle prossime ore sarà deciso il futuro di tante società. Ci sono delle possibili penalizzazioni o addirittura di esclusioni dai campionati con il ripescaggio.

Il futuro del calcio italiano si decide in Tribunale e nelle prossime ora sono possibili delle novità che possono cambiare notevolmente la formazione dei campionati e si rischia anche lo slittamento.

FIGC, club escluso dal campionato: cosa succede

La FIGC non ha ancora chiaro come iniziare la prossima stagione perché molte società non sono felici di quello che è successo con le ultime sanzioni e decisioni dell’amministrazione. Ora si torna in Tribunale, con il rischio di spostare l’inzio del campionato di qualche settimana. Nelle prossime ore arriverà l’ufficialità con il calendario andrebbe ricostruito da capo.

Le difficoltà maggiori sono arrivate a causa dei pagamenti non ancora effettuati o arrivati in ritardo sui conti delle organizzazioni, ma ora c’è anche la questione stadio a Milano che crea ulteriori disagi.

Non sono da escludere, dunque, gli slittamenti del campionato, dato che ci sono ancora questioni irrisolte e la FIGC vuole che si risolva tutto molto presto.

Alcione Milano, richiesta di ripescaggio in Serie C: le ultime

L’Alcione Milano ha fatto richiesta di ripescaggio in Serie C. Dopo aver chiuso il girone B della Serie D al secondo posto dietro il Lumezzane – promosso in C per aver vinto il campionato – la squadra di Milano ha vinto i playoff e ha deciso di fare richiesta di ripescaggio in Serie C.

Il caos che si è venuto a creare nella terza serie del nostro calcio aveva dato grande speranza al club milanese che intendeva diventare a tutti gli effetti la terza squadra di Milano.

La richiesta di ripescaggio in Serie C, però, è stata respinta dalla FIGC per colpa della situazione stadio. L’Alcione gioca all’Arena Civica che per la Prefettura di Milano è un impianto non è idoneo ad ospitare partite di Serie C.

Ripescaggio annullato per l’Alcione: furia della dirigenza

L’Alcione alla scadenza dei termini previsti per il 18 luglio, dunque, non ha potuto presentare domanda completa di ripescaggio ed è stato così escluso dalla graduatoria di possibile ripescaggio.

Sulla bocciatura della FIGC ha pesato il mancato ok della Commissione Provinciale di Vigilanza che ha deciso di non esprimere alcun parere al riguardo. Il club si è pesantemente infastidito per quanto accaduto e ha espresso grande delusione e rammarico in un comunicato ufficiale molto duro rivolto alle autorità sportive competenti.