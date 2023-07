Elettra, curve pericolose: il costume non la contiene

La bellissima ereditiera si esalta sui social con foto davvero incandescenti: i fan non riescono a crederci

Nel mondo dello spettacolo è consuetudine che i personaggi famosi si susseguano anno dopo anno, con un ricambio quasi generazionale che è per quasi tutti inevitabile. Non è però il caso della bellissima Elettra Lamborghini.

Tra le figure di spicco dello show business italiano, Elettra è ormai da tanti anni sulla cresta dell’onda: è cantante ed ereditiera dell’impero Lamborghini, leggendario marchio di automobili riconosciuto e sognato in ogni parte del mondo.

Elettra Lamborghini è nata a Bologna il 17 maggio 1994 ed è la nipote della storica azienda di autovetture Lamborghini, fondata dal nonno Ferruccio. Sin dalla giovane età Elettra ha mostrato un talento innato per la musica. Negli ultimi anni è diventata una delle cantanti più seguite, amate e apprezzate. Una fama in crescita, sin dal suo singolo d’esordio intitolato ‘Pem Pem’ che ebbe un successo a dir poco clamoroso.

Anche in televisione la bella Elettra ha trovato e trova tutt’ora spesso e volentieri spazio, finendo al centro dell’attenzione e incrementando una fan base decisamente ricca. La Lamborghini ha un carattere estremamente socievole e solare ed i suoi followers lo sanno bene visto che Elettra li coinvolge sia ai tanti concerti che tiene durante l’anno sia sui suoi profili social. In particolar modo su Instagram, dove conta oltre 7,2 milioni di fan, la cantante è decisamente presente.

Nel settembre 2020 Elettra è convolata a nozze con il cantante Afrojack. Una coppia felice che è molto amata dai tanti fan sia di lui che di lei. Su Internet il nome della bella bolognese è tra i più ricercati: ed il motivo, al di là del talento per la musica, è evidente.

Elettra da urlo: in costume fa girare la testa

Una bellezza mozzafiato, curve da capogiro ed una simpatica che la rende davvero irresistibile agli occhi di milioni di uomini e donne. Il mix perfetto che caratterizza Elettra Lamborghini ha conquistato proprio tutti, ancora una volta, grazie ad un’istantanea rovente.

Sul suo profilo Instagram Elettra si è mostrata più in forma che mai con un costume monopezzo davvero aderente, che mostra il corpo statuario della bellissima ereditiera. Una linea invidiabile quella della Lamborghini, più che pronta a vivere un’estate da assoluta protagonista al mare.

“Mani in alto, altolà al sudore”, scrive la cantante che più sexy che mai si mette in una posa estremamente sensuale e guarda con dolcezza l’obiettivo della fotocamera. Ed intanto i suoi ammiratori non possono fare altro che essere grati per cotanta bellezza, simpatia e sex appeal.