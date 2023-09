Caos alla Juventus, Allegri è una furia

Scoppia il caos in casa Juventus: Allegri è una furia! Il tecnico e la società sono ai ferri corti, ecco cosa è successo

In casa Juventus è scoppiato il caos: Max Allegri è una furia, non ha per nulla digerito la scelta dei piani alti. Il tecnico si aspettava ben altro per poter puntare agli obiettivi prefissati ad inizio ritiro, scudetto o almeno il quarto posto che vale la Champions League. All’ex Milan non sono andate giù alcune scelte della società e ora si fa sentire.

La furia sarebbe scoppiata al termine del calciomercato, quando il gong fissato per venerdì 1 settembre alle ore 20 ha posto la parole fine su ogni margine di intervento. La rosa della Juventus è questa e dovrà continuare così almeno fino a gennaio. Con buona pace del tecnico che chiedeva ben altro. Il mancato arrivo di un calciatore in particolare avrebbe scatenato l’ira di Allegri, considerando che si trattava di una promessa fatta da Giuntoli e Manna.

Caos alla Juve, Allegri si infuria: ecco perché

In un’estate di ricostruzione generale per la Juve era lecito aspettarsi un mercato di attesa, al ribasso. D’altronde sin da subito era chiaro l’obiettivo della dirigenza: ridurre i costi, piazzare i tanti giocatori a libro paga della società e solo poi rinforzare la squadra. Dopo i problemi relativi al caso plusvalenze, le multe e i mancati introiti delle coppe europee, la scelta societaria è stata mirata.

Eppure al tecnico bianconero era stato promesso un acquisto eccellente come Romelu Lukaku. Manna e Giuntoli avevano deciso di puntare sul belga, in uscita dal Chelsea. Allegri voleva a tutti i costi concludere questa operazione, considerando che nell’affare sarebbe stato incluso anche Vlahovic il cui feeling con l’allenatore toscano non è mai scattato.

Una trattativa che avrebbe fatto felici tutti: la dirigenza che avrebbe ottenuto il giocatore voluto da Allegri e fatto respirare le casse della società. Come sono andate le cose sono ben note: l’affare è saltato, Vlahovic è rimasto e Lukaku è andato alla Roma, rinforzando una diretta concorrente.

Questo non è per nulla piaciuto ad Allegri che è diventato una furia. Oltre il danno anche la beffa, ovvero quello di vedere il belga nel campionato italiano rinforzando di molto una delle principali rivali. L’ex Milan vede la promessa ricevuta dai due dirigenti disattese e di certo non sta facendo i salti di gioia. Anche perché, alla fine, non è arrivato nessun nome di grido nemmeno a centrocampo. Con buona pace del tecnico bianconero.