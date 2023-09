Simeone sbarca in Serie A, accelerazione improvvisa: indizio chiaro

Uno dei più grandi allenatori in circolazione, vale a dire Diego Pablo Simeone, si prepara a fare rientro in Italia, dove è stato protagonista da calciatore. Pronto il suo addio all’Atletico Madrid, con una squadra che punta forte su di lui per raggiungere vette altissime. C’è un chiaro indizio in tal senso.

In casa Atletico Madrid la situazione sembra essere in continuo divenire. Il futuro appare incerto e tutta questa incertezza riguarda, ovviamente, anche quello che è il principale protagonista di questo miracolo sportivo che dura da 13 anni. Vale a dire Diego Pablo Simeone, per tutti il “Cholo”. Il tecnico argentino, infatti, ha riportato questo club nell’Olimpo del calcio spagnolo ed internazionale. Grazie alla sua conoscenza tattica e ad una società capace di seguirlo e di assecondarlo nelle sue richieste. Adesso si sta andando a profilare, a sorpresa, il suo addio, dal momento che è pronto a tornare in Serie A. Dove ad attenderlo c’è una sfida a dir poco affascinante.

Il Cholo di nuovo in Serie A

Dopo 13 anni, anche per la fine fisiologica di un percorso, Diego Pablo Simeone si prepara a lasciare casa sua dopo anni di trionfi e di pagine di storia incredibili scritte insieme. La società, infatti, prima di cederlo in prestito, ha rinnovato fino al 2029 il contratto di Joao Felix. Dimostrando che puntano su di lui, calciatore invece completamente fuori dal progetto di Simeone.

Secondo Todofichajes, infatti, questo dimostra che il suo percorso è finito ai colchoneros. La sua prossima destinazione, a quanto si legge, sarà la Serie A, dove ad attenderlo ci sarebbe l’Inter. A sua volta pronto a salutarsi nel 2024 con Simone Inzaghi, che ha ancora solo un anno di contratto e per il quale non ci sono discorsi avviati per il rinnovo. Insomma, tutto porta verso Simeone in nerazzurro.

