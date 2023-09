Serie A, piove sul bagnato: doppio infortunio per due titolari

Dopo il match di ieri, disputato nel corso dell’anticipo della terza giornata, un doppio infortunio per due titolari.

Piove sul bagnato considerando la sconfitta per due reti a uno nell’anticipo, tra i quattro match disputati ieri, per il club che perde anche due titolari. Sono da valutare le loro condizioni, stando a quel che sono le notizie che filtrano sul loro infortunio.

Si tratta del capitano e dell’attaccante titolare, usciti entrambi malconci dalla sfida persa nella serata di ieri, mandando in apprensione tecnico e ambiente per quello che sarà il quarto appuntamento, sul quale ci sarà tempo in ogni caso per recuperare, considerando lo stop forzato a causa della pausa per le Nazionali.

Serie A, doppio infortunio dopo l’anticipo: la notizia

Nella giornata di ieri, nel corso delle sfide di sabato tra il tardo pomeriggio e la sera, sono emersi ben due infortuni per una delle squadre che è uscita sconfitta per due reti a uno nei match giocati.

In Serie A, per loro, piove sul bagnato. Oltre alla situazione di classifica, che si fa già delicata, occhio a quelle che sono le notizie che arrivano sul doppio infortunio.

Il club sardo deve fare i conti col doppio infortunio in casa rossoblu: il Cagliari, infatti, deve valutare le condizioni di Petagna e Nandez, usciti mal ridotti dopo la sfida persa contro il Bologna.

Cagliari, le condizioni di Petagna e Nandez dopo l’infortunio

Sono da valutare le condizioni di Petagna e Nandez, dopo l’infortunio in Bologna-Cagliari. Il club sardo dovrà valutare quella che è la situazione di due dei suoi titolari e dovrà farlo adesso che c’è in vista la sosta.

Petagna e Nandez sono usciti fuori per problemi muscolari, secondo quanto riferito da CalcioNews. Sono da valutare le loro condizioni, con esami strumentali che riguarderanno i due calciatori titolari che Claudio Ranieri spera di avere al proprio servizio non appena si rientrerà in campo, al ritorno dalla sosta. Infatti, alla quarta giornata, ci sarà l’impegno con l’Udinese nel lunch match di domenica.

Ultime Cagliari, l’entità dell’infortunio di Petagna e Nandez: i tempi di recupero

Non sono ancora chiari i potenziali tempi di recupero per Petagna e Nandez, finiti out per infortunio dopo l’ultimo match contro il Bologna. Petagna ha avuto un problema muscolare al polpaccio, per quanto riguarda il capitano Nandez, si tratta di un problema al gluteo. Con la sosta ci sarà tempo di recuperare ma solo con gli esami clinici sarà chiara la tempistica sul recupero per i due calciatori.