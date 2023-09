Caso Osimhen, ora è UFFICIALE: annuncio sull’addio

Il caso Osimhen ha creato forti malumori alla piazza azzurra, alla società e allo stesso calciatore: l’annuncio ufficiale sull’addio.

L’ultima settimana è stata pesantissima per tutto l’ambiente partenopeo che ha dovuto mettere una pezza a quanto accaduto. Il calciatore dopo – e durante – la partita contro il Bologna è parso estremamente nervoso e poco felice dell’ironia usata dal club su TikTok per un video che, a suo dire e a detta dell’agente, ne denigrava le qualità sportive.

La situazione, poi, è sfuggita di mano anche al calciatore che ha fatto arrabbiare tutti i tifosi a causa di atteggiamenti poco consoni rispetto a quanto accaduto.

Caso Osimhen: posizione ufficiale del Napoli

Il Napoli e Victor Osimhen tornano a fare pace? Il caos generato nell’ultima settimana è difficile da dimenticare per tutti. Il calciatore nigeriano si è detto vittima di un’ironia troppo offensiva nei suoi confronti da parte dei social media manager del club che avevano pubblicato un video di scherno per il rigore sbagliato contro il Bologna.

Da quel momento si è scatenato il putiferio, con l’agente di Osimhen – Roberto Calenda – che aveva minacciato azioni legali e lo stesso calciatore che aveva eliminato tutte le foto con la maglia del Napoli dal suo profilo Instagram.

Il Napoli ha preso subito posizione, facendo rientrare il caso e con Rudi Garcia che lo ha schierato titolare nella partita vinta – anche con un suo gol – contro l’Udinese.

Cessione Osimhen: il comunicato del Napoli

Nelle ultime ore si è parlato insistentemente della cessione di Osimhen nel calciomercato di gennaio. In estate ci sono stati momenti di forte tensione in maglia azzurra perché dall’estero sono arrivate offerte da capogiro sia per la società che per il calciatore stesso.

Con un comunicato ufficiale di pochi minuti fa, il Napoli ha preso posizione definitivamente sul caso Osimhen, negando qualsiasi possibilità di cessione.

Per evitare qualsiasi strumentalizzazione, infatti, “il Napoli precisa di non avere mai voluto offendere o prendere in giro Victor Osimhen, patrimonio tecnico della società“. Allo stesso tempo il club, per dimostrare l’importanza del nigeriano sottolinea di aver “fermamente respinto ogni offerta ricevuta per il trasferimento all’estero dell’attaccante”.

Osimhen resta al Napoli: c’è ancora il tema rinnovo

Victor Osimhen resta al Napoli. Almeno fino alla fine della stagione non c’è nessuna possibilità di addio per il nigeriano, anche se l’Arabia Saudita continua a fare “spavento”.

In estate c’era stata una stretta di mano tra Aurelio De Laurentiis e l’agente di Osimhen per il rinnovo a 10 milioni di euro netti a stagione. Poi, però, sembrano essere cambiate le carte in tavola e l’accordo è momentaneamente saltato. Senza un rinnovo nell’estate 2024 l’addio sembra obbligatorio per non arrivare a scadenza e perderlo, poi, a parametro zero.