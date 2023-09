Serie A: penalizzazione certa, svelati i punti

In Serie A una squadra è a forte rischio penalizzazione. Sono stati svelati anche i punti che potrebbero arrivare.

Il campionato è ormai pronto ad entrare nel vivo e non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire come si evolverà meglio la classifica. Ma per una squadra le notizie non sembrano essere assolutamente positive.

Secondo quanto riferito da Capuano, c’è un club di Serie A forte rischio penalizzazione e nelle prossime settimane potrebbero esserci novità molto importante. Diciamo che per adesso sono in corso tutti gli approfondimenti del caso, ma la stangata è alle porte e presto dovrebbe arrivare. Ecco i dettagli.

Serie A: club a rischio penalizzazione, i dettagli

La Serie A è ancora lunga e una penalizzazione in questo momento potrebbe anche non spaventare visto che il periodo per recuperare c’è. Ma sicuramente i tifosi sperano che alla fine il tutto si possa concludere con un nulla di fatto considerando che, essendo un campionato davvero equilibrato, ogni punto sarà decisivo per raggiungere il proprio obiettivo prefissato ad inizio anno.

Di certo nelle prossime settimane ne sapremo di più e non ci resta a questo punto che attendere ancora un po’ di tempo per capire se ci sarà oppure no la penalizzazione. La squadra in questione è il Napoli e la sanzione potrebbe arrivare per la questione Osimhen. Secondo Capuano, in caso ci conferma di accuse sulla plusvalenza, allora, la situazione potrebbe essere molto simile alla Juventus anche se la penalità sarebbe inferiore.

Un quadro non sicuramente positivo per il Napoli, ora costretto a mettere più punti possibili in cascina per poi magari affrontare con maggiore tranquillità una eventuale penalizzazione. Naturalmente si tratta di una indiscrezione che dovrà essere confermata e per questo motivo vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e se alla fine ci sarà oppure no questa penalità nei confronti del club partenopeo.

Ultime Napoli: penalizzazione possibile

In casa Napoli, quindi, la penalizzazione è possibile e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro. Ad oggi l’ipotesi più probabile è quella di una sanzione inferiore a quella data alla Juventus e per questo motivo il tempo per recuperare un eventuale terreno perso c’è. Poi tutto può succedere e vedremo cosa accadrà.