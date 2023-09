Rescissione immeditata, cambia tutto in casa Juve

Un calciatore di proprietà del Barcellona potrebbe rescindere il proprio contratto e cambiare aria: ci pensa anche la Juventus per gennaio

Lo scivolone del Mapei Stadium dimostra che ad oggi è un azzardo includere la Juventus nella lotta Scudetto. Massimiliano Allegri, dal canto suo, è perfettamente consapevole della situazione, non a caso pubblicamente si è concentrato sull’obiettivo Champions League.

Si tratta, infatti, di un traguardo fondamentale per la ‘Vecchia Signora’, la quale ha sicuramente le potenzialità per arrivare pure sopra al quarto posto della classifica. Bisogna, però, evitare ulteriori cadute come quella avvenuta a Sassuolo, poiché sconfitte del genere fanno davvero male e tolgono certezze. Ciò, inoltre, si aggiunge allo spinoso caso di doping riguardante Paul Pogba, in attesa delle controanalisi.

A causa della positività ai metaboliti del testosterone, il centrocampista francese potrebbe subire una lunga squalifica. E intanto mister Allegri non può contare su di lui per le prossime partite. Ad ogni modo, l’evidente crescita di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa alza l’asticella della fiducia nell’ambiente bianconero. Allo stesso tempo, però, le loro prestazioni non potranno bastare a tagliare determinati traguardi.

La rosa juventina nel complesso è forte, ma presenta alcune problematiche tutt’altro che indifferenti. Non a caso il Football Director Cristiano Giuntoli ed il direttore sportivo Giovanni Manna stanno lasciando i radar accesi sul fronte calciomercato. A tal proposito, nel corso della finestra di gennaio potrebbe crearsi una situazione molto interessante.

Calciomercato, Sergi Roberto via dal Barcellona: possibile sfida Juve-Atletico a gennaio

Il riferimento, entrando più nello specifico, è ad una pedina che piace da tempo al club di Exor. Stiamo parlando di Sergi Roberto, terzino di proprietà del Barcellona. Il laterale spagnolo nei mesi scorsi ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno del 2024 con un’opzione annuale.

Ma stando a quanto riferisce il portale iberico ‘Todofichajes.com’, l’agente del classe ’92 (31 anni compiuti il 7 febbraio) sarebbe già stato informato dalla società blaugrana che il proprio assistito dovrà trovarsi una nuova sistemazione nel mese di gennaio.

L’approdo di Joao Cancelo alla corte di Xavi, infatti, ha chiuso le porte a Sergi Roberto, la cui valutazione si attesta sui 5 milioni di euro. A queste condizioni una permanenza in Catalogna diventa impossibile, anche perché il Barcellona vorrebbe liberarsi del pesante ingaggio del calciatore. Non sarebbe da escludere, inoltre, l’ipotesi rescissione del contratto.

Sempre secondo la fonte citata, la Juventus segue con attenzione la vicenda in argomento e potrebbe avanzare un’offerta prossimamente, anche se la priorità di Sergi Roberto è rimanere in patria. Ecco che l’Atletico Madrid di Simeone potrebbe approfittarne, assicurandosi le prestazioni di una pedina polivalente (può giocare pure da centrocampista all’occorrenza). La Juventus è avvisata.

