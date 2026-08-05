Centenario Fiorentina: Commisso ritira la maglia n.10 di Antognoni, ma l’ex capitano declina l’invito alle celebrazioni

Una città in viola, una maglia che pesa come un ricordo e un gesto pensato per unire. Nel Centenario della Fiorentina, la storia bussa di nuovo alla porta: il numero 10 diventa un simbolo da custodire, ma non tutti sceglieranno di essere lì quando si spegneranno le luci.

Firenze e il Centenario della Fiorentina

Firenze si prepara al suo Centenario della Fiorentina. Le vetrine si tingono di viola. I bar raccontano formazioni a memoria. È il momento dei simboli. E uno, più degli altri, accende i ricordi: la maglia numero 10. Quella di Giancarlo Antognoni, il capitano che ha segnato un’epoca. Il presidente Rocco Commisso ha deciso di ritirarla. Un gesto forte. Un segnale alla città. E ai tifosi viola che con quel 10 sono cresciuti.

Antognoni, un nome che è Firenze

Antognoni non è un nome qualunque. È Firenze in campo. È il ragazzo arrivato nel 1972 e rimasto fino al 1987. È il campione del mondo del 1982. Il suo 10 ha tenuto insieme grazia e fatica. Ha educato lo sguardo di chi stava in curva e di chi guardava la partita in salotto. Quando dici “Antognoni”, la gente non pensa a una carriera. Pensa a un’appartenenza.

Il ritiro del numero 10

Nel pacchetto del Centenario, la Fiorentina prepara una cornice all’altezza. Il ritiro del numero ha un precedente recente. Il 13 di Davide Astori, già tolto dal campo, ha insegnato che certe cifre non si cancellano: si proteggono. La 10 fa un passo simile. Cambia la partita per sempre. E apre una discussione: come si onora un simbolo vivente?

Un gesto che parla alla città

Commisso ha scelto la via dei simboli. È una lingua chiara. Parla al cuore dei tifosi. Parla anche ai più giovani, che Antognoni l’hanno visto solo negli highlights. In queste settimane si discute di date, scalette, momenti. Il club, al momento, non ha diffuso un programma completo. Ma l’idea è netta: al Franchi si celebrerà una storia lunga cent’anni, nata nel 1926 e passata per epoche diverse, con i suoi alti e i suoi strappi.

L’ex capitano e le celebrazioni

E qui arriva il punto che spiazza. L’ex capitano è stato invitato alle celebrazioni. Ma, secondo quanto trapela, non intende presenziare. Le ragioni non sono state spiegate in modo ufficiale. Non ci sono note firmate. Solo la certezza di una distanza, percepita da tempo. Il rapporto tra Antognoni e la società si è incrinato nel 2021, al momento del suo addio al club dopo un ruolo ridimensionato. Da allora, i ponti non sembrano essersi davvero ricostruiti.

L’assenza che pesa, il 10 che resta

Che cosa succede quando un simbolo non è nello stesso posto del suo numero? Nasce un vuoto che la città sente. Nei giorni prima della festa, basta passare in San Frediano o all’Isolotto per vedere bambini con il 10 sulle spalle e nonni che raccontano “quel tiro all’incrocio”. È il patrimonio condiviso che regge, anche se le persone si tengono lontane. La 10 ritirata dirà comunque qualcosa di definitivo. Dirà che il club riconosce una storia. E che chiede alla città di custodirla.

Il futuro del numero 10

Ci sono fatti, però, che restano aperti. Non sappiamo se ci saranno passi in avanti. Non sappiamo se, nel silenzio di un corridoio, qualcuno proverà a riallacciare. Di certo, Firenze sa aspettare. Sa cercare una terza via tra orgoglio e riconciliazione. Perché il calcio, qui, è biografia pubblica. È un “noi” che si costruisce domenica dopo domenica.

Il punto del Centenario

Forse è questo il punto del Centenario. Tenere insieme epoche diverse. Dare casa ai simboli. Accettare che, a volte, il cuore non si presenta all’appello ma continua a bussare da lontano. La 10 non correrà più in campo. Ma resterà appesa come un promemoria: chi custodisce davvero una storia, una società o le persone che l’hanno vissuta? Con quale voce vogliamo rispondere, quando il Franchi spegnerà le luci e la città rimarrà a guardare il cielo di Firenze?