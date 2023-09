Clamoroso: Agnelli vende la Juventus, scelta fatta

Incredibile quanto trapelato nella notte in merito al futuro societario della Juventus. Dopo tutto quello successo nel corso di questi mesi, fra inchiesta Prisma e manovre stipendi, la famiglia Agnelli sarebbe giunta ad una una storica decisione.

Non sarà un processo immediato e semplice, ma a quanto pare l’idea si starebbe facendo sempre più largo, e da qui a qualche mese questo scenario potrebbe scrivere nuove pagine indelebili della storia della Juventus, concretizzandosi.

Stando dunque alle ultime notizie, la Vecchia Signora è una società in vendita. Dopo oltre 100 anni di onorato servizio al cospetto del club bianconero, la famiglia Agnelli avrebbe deciso d passare la mano.

La Juventus è in vendita: clamorosa indiscrezione

A quanto pare il futuro societario della Juventus potrebbe cambiare da un momento all’altro. Gli ultimi mesi sono stati sicuramente alcuni dei più complicati della recente storia bianconera da Calciopoli, considerate le diverse questioni giudiziarie (Prisma e manovre stipendi) che hanno visto direttamente coinvolta la Vecchia Signora.

In conseguenza a queste, per la prima volta dopo quasi 99 anni un Agnelli, ovvero Andrea, ha lasciato la presidenza del club, lasciando il ruolo ad un altro membro del consiglio di amministrazione di Exor, ovvero Ferrero, scelta inevitabile per salvaguardare il futuro della Juventus dopo quanto successo con la giustizia ordinaria e sportiva. Ancora una volta il bene della Vecchia Signora è stato messo davanti a tutto, dimostrando l’attaccamento di una famiglia ad una club che va avanti da 100 anni.

Ed ancora una volta l’amore degli Agnelli per la Juventus è stato dimostrato dalla clamorosa decisione presa nelle ultime ore, volta ovviamente a salvaguardare il futuro del club. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, eppure ‘Il Giornale‘ nella notte ha riportato che John Elkann ha messo in vendita la Juventus. Ed ecco che con questa decisione si potrebbero scrivere pagine indelebili della storia bianconera e del calcio italiano e mondiale.

Cessione Juventus, scelta fatta: il motivo dietro la decisione

La famiglia Agnelli è dunque pronta a passare il testimone della Juventus. Dopo oltre 100 anni di presidenza, la storica proprietà bianconera starebbe già studiando grandi manovre per preparare l’addio al club, che segnerebbe inevitabilmente la fine di un’epoca.

Ma cosa ha portato gli Agnelli ad una decisione del genere? La risposta è tanto complessa quanto scontata. Essenzialmente la Juventus è una società in crisi aperta sia economica che societaria, con i conti sull’orlo del collasso ed un bilancio devastato soprattutto dai problemi giudiziari.

Juventus alla ricerca di acquirenti, decisivo l’operato di Giuntoli

Possiamo dunque dire ora che l’operato di Giuntoli sarà fondamentale per decretare il futuro societario della Juventus. Al nuovo capo dell’area Sport del club bianconero è stata infatti assegnata un’opera di bonifica con lo scopo finale, per l’appunto, di vendere la società.

Non sarà un processo semplice ed immediato, ma la Juventus è alla ricerca di un nuovo acquirente che possa traghettare il club verso una nuova era.