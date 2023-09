Diletta Leotta, clamoroso retroscena in gravidanza

La nota conduttrice e giornalista sportiva Diletta Leotta ha svelato un clamoroso retroscena della sua gravidanza

La nota giornalista sportiva e conduttrice televisiva, Diletta Leotta, da qualche settimana è diventata mamma per la prima volta. Per la precisione il 16 agosto è nata Aria, questo il nome della figlia del principale volto di DAZN e del padre, il portiere ex Liverpool Loris Karius, oggi al Newcastle.

La vita della giornalista al momento è stata del tutto stravolta e non è ancora tornata a svolgere il suo mestiere in tv. Lo farà probabilmente nei prossimi mesi.

In tal senso Diletta è tornata a rilasciare alcune dichiarazioni qualche giorno fa nel corso di un’intervista al Corriere. La Leotta ha parlato un po’ di tutti gli argomenti dalla gravidanza al suo futuro professionale. Ma quello che più ha fatto clamore è sicuramente un retroscena di quanto accaduto in gravidanza.

La famosa giornalista ha esordito dicendo che essere mamma è una gioia pura, per poi passare a descrivere alcune fasi della gravidanza.

Il clamoroso retroscena sulla gravidanza di Diletta Leotta

Le varie fasi sono state gestite in maniera serena, almeno fino all’ultima fase. “In alcuni momenti ho sentito di avere un’energia diversa, in più. Mi sentivo davvero indistruttibile e invincibile”, racconta la Leotta. Poi però nell’ultima è cambiato qualcosa e qui arriva il retroscena.

L’ultima fase è stata quella più travagliata di tutte le altre. “Ad un certo punto mi sono sentita ingombrante, lenta, per fare un metro impiegavo circa dieci minuti. Questo tipo di cambiamento fisico mi ha appesantito”, rivela la nota giornalista sportiva.

Dunque l’ultima fase della gravidanza è stata meno tranquilla e serena della prima parte. Ad ogni modo adesso tutto è passato e la conduttrice si gode la sua Aria. Quale futuro professionale ora? Secondo quanto ha rivelato, Diletta vuole tornare appena possibile al suo posto. E quindi a DAZN, sui campi di calcio, per raccontare la serie A.

“Al mio lavoro di sicuro non voglio rinunciare”, svela la Leotta. “Per me è fondamentale. La mia vita cambierà e mia figlia sarà il mio primo pensiero in tutto, ma devo adattarmi e cercare di organizzarmi”. Come rivelato può essere un po’ complicato nei primi tempi organizzare le trasferte con la figlia neonata, ma Diletta Leotta conta di riuscirci per tornare a fare quello che più ama.