Napoli: Garcia sorprende tutti, la scelta in vista del Genoa

Si riaprono le porte del Konami Training Center di Castelvolturno, dove il Napoli inizierà a preparare con intensità la prossima sfida di campionato contro il Genoa, dove la parola d’ordine, oltre che un’obbligo, è vincere.

Rudi Garcia riabbraccerà i superstiti delle Nazionali, con un Matteo Politano in meno vittima di un infortunio muscolare che ha spinto Luciano Spalletti a rimandare al proprio club l’esterno azzurro.

Inevitabilmente questo problema rimescola un pò le carte per l’allenatore dei campioni d’Italia, che in vista della sfida del Ferraris del prossimo week-end dovrà bene valutare chi mandare in campo al posto di Politano. Le alternative ci sono, ma l’impressione è che Rudi Garcia possa sorprendere tutti.

Napoli, Politano out: ecco chi al suo posto contro il Genoa

L’infortunio di Matteo Politano costringe inevitabilmente Rudi Garcia a rimescolare le carte in vista della partita di settimana prossima contro il Genoa. L’esterno italiano sarà indisponibile a causa di un “risentimento muscolare al tricipite surale destro” patito con la Nazionale, un problema tanto lieve quanto da non sottovalutare.

Dunque possiamo dire che la prima novità di formazione del Napoli sarà l’assenza di Matteo Politano dall’undici titolare di Rudi Garcia. Il tecnico francese starebbe studiando la soluzione migliore per sostituire l’italiano, che mai come quest’anno ha concorrenza nel suo ruolo. Tante sono le alternative sulle quali i campioni d’Italia possono puntare, ma la scelta di Garcia potrebbe ricadere su un giocatore di qualità che tanto ha fatto bene in questo periodo di sosta con la sua Nazionale, mettendo in mostra un’ottima condizione atletica.

Stando infatti a quanto riportato da TMW, contro il Genoa ci potrebbe essere la prima da titolare col Napoli per Jesper Linstrom. Di rientro oggi dalla Nazionale, il danese aveva sostituto proprio Politano nell’ultima di campionato contro la Lazio, e ad oggi è la soluzione preferita di Garcia.

Non solo Lindstrom: Garcia può puntare anche su altro

Jesper Lindstrom al momento rappresenta essere la soluzione preferita da Garcia per sostituire Matteo Politano nel prossimo turno di campionato, ma il tecnico azzurro ha a disposizione almeno un altro paio di alternative valide da poter considerare.

Una di queste è sicuramente Giacomo Raspadori, che ha giocato in quella posizione, ma a sinistra, nelle prime due di campionato prendendo il posto di Kvaratskhelia. Al momento l’italiano parte leggermente dietro nelle gerarchie rispetto al danese, ma se dovesse tornare bene dalla Nazionale ecco che Garcia potrebbe scegliere fra lui e Lindstrom solo all’ultimo. Occhio anche alla soluzione Elmas, che già in passato ha dimostrato di poter far bene largo.

Napoli, domani il rientro dei Nazionali

Fra un ballottaggio ed un altro, domani rientreranno al Konami Training Center alcuni dei nazionali del Napoli che hanno concluso ieri i loro impegni. Questo il caso di Lindstrom, sceso in campo per 45′ con la sua Danimarca contro la Finlandia, Zielinski, che ha accumulato 90′ con la Polonia, e Victor Osimhen, reduce dalla tripletta alle Sao Tome.