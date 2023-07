Champions League, nuove regole: si qualificherà anche il 5 posto

Cambiano le regole della Champions League. La Uefa è pronta ad annunciare ufficialmente delle novità importanti che possono portare a stimolare i club e portare nuovo spettacolo.

Tante polemiche in questi anni per come la Uefa e il mondo del calcio in Europa hanno perso appeal, adesso ci sono delle novità importanti che riguardano quello che accadrà.

Ultime notizie inerenti a quello che potrebbe accadere da un momento all’altro in vista del prossimo anno e delle nuove edizioni della Uefa con la Champions League.

Uefa Champions League: regole nuove

Dopo il caso della Superlega è arrivata la scossa all’interno della Uefa che si è resa conto che qualcosa andava cambiato per riportare grande entusiasmo in quella che dovrebbe essere la massima competizione in Europa con quella che è la Champions League. Ora arrivano delle nuove notizie inerenti proprio a questo tipo di cambiamento che si sta per annunciare in vista del futuro. Arrivano aggiornamenti continui che possono portare ad una svolta davvero importante anche per la Serie A.

Saranno presto introdotte altre novità per quanto riguarda la Uefa in vista del prossimo anno e delle nuove edizioni che si andranno a giocare della Champions League, molto dipenderà dai risultati in Europa dell’anno precedente delle varie squadre che possono portare all’attivazione di un nuovo posto per quella che è la qualificazione alla Coppa delle grandi orecchie. Il treno delle novità della Uefa continua ad andare e presto si avrà l’ufficialità di tutte queste regole nuove che la Uefa ha pensato e che presto introdurrà.

Si parla del prossimo triennio 2024-2027 che potrebbe avere nuove regole per la Champions League che porterebbero ad una svolta. Perché in vista dei prossimi anni anche il quinto posto potrà valere l’accesso in Champions League. Tutto però dipenderà dai risultati in Europa dell’anno prima. Ora la UEFA è seriamente intenzionata ad applicare delle nuove regole che porteranno poi ad un cambiamento per le proprie competizioni anche Nazionali.

Champions League: modifiche anche per la Serie A

In arrivo nuovi piani da Nyon che possono coinvolgere il cambiamento anche per la Serie A per quello che sarà la nuova Champions League. Si parla del ciclo 2024-2027 per la Champions che potrebbe assegnare anche il quinto posto del campionato italiano per la partecipazione al torneo.

Saranno assegnati altri quattro posti con tre modalità differenti per la qualificazione alla prossime Champions League. Andiamo a vedere tutte quelle che sono le modalità e quella che riguarda anche la Serie A.

Champions League: quinto posto Serie A, i criteri

4 ulteriori posti messi a disposizione dalla Uefa per le qualificazioni alla Champions League. Il posto aggiuntivo in Champions non impatterà su altre competizioni come Europa League e Conference. Vediamo quelli che possono coinvolgere con le nuove regole anche la Serie A: