Bonucci rifiuta tutto: solo un club può “salvare” la Juve

Il veterano bianconero, arrivato all’ultimo anno di contratto con la ‘Vecchia Signora’, potrebbe cambiare aria solo in un caso

Ben 502 gare ufficiali con la blasonata maglia bianconera evidentemente non bastano. Non sono sufficienti per garantire a Leonardo Bonucci, uno dei senatori dello spogliatoio della Juve, di onorare fino in fondo il contratto col club della sua vita. ‘Tradito’ solo in un’occasione – poi spiegata dal diretto interessato -, quando per rabbia passò al Milan nella stagione 2017-18.

Per il resto, dopo 12 stagioni di onorata militanza nella società torinese, il Nazionale azzurro potrebbe essere arrivato al capolinea del suo incredibile viaggio. Un’avventura che ha portato al difensore viterbese tantissimi trofei, soddisfazioni, riconoscimenti personali, ma anche incomprensioni, ripicche, contestazioni. E un rapporto coi tifosi – gli stessi che nel tempo gli hanno perdonato, ma a fatica, il passaggio ai rossoneri – che si è deteriorato soprattutto quando appunto passò al Milan. Anche per questo, probabilmente, è più difficile per tutti perdonare l’ultima disgraziata annata.

Una cosa è certa: questa sarà l’ultima estate in cui Leonardo Bonucci parte da componente della rosa bianconera. Sempre che proprio nelle prossime settimane non si dovesse concretizzare un addio anticipato. La rinnovata esigenza della Juve di ringiovanire la rosa abbassando nel contempo il monte ingaggi – proprio per questo è stato preso dal Napoli il dirigente Cristian Giuntoli, già Re di questo modus operandi – sta portando il club bianconero a valutare seriamente la cessione del suo veterano. La situazione non è affatto semplice.

Bonucci resta bianconero. Ma potrebbe cambiare maglia

La dirigenza della ‘Vecchia Signora‘ propende per una cessione immediata di Bonucci. Un’idea che escluderebbe una partenza a ‘zero’ del Nazionale azzurro alla scadenza del suo contratto, a giugno 2024. Dal canto suo in queste settimane Bonucci avrebbe rifiutato delle milionarie offerte provenienti sia dalla sempre più ambiziosa Saudi Pro League, sia dalla MLS. Che negli ultimi tempi è riuscita a reclutare un certo Lionel Messi.

L’unica strada che sembra trovare il gradimento del giocatore che assieme a Barzagli e Chiellini ha costituito la mitica BBC, grazie alla quale la Juve ha spadroneggiato per anni in Italia disputando anche due finali di Champions League, è il ricchissimo Newcastle.

L’ambizioso club dello sceicco Bin Salman ha di recente messo a segno lo straordinario colpo che risponde al nome di Sandro Tonali. I Magpies hanno già fatto dei sondaggi esplorativi sul difensore, che potrebbe raggiungere l’ex centrocampista del Milan in un progetto fatto di giovani ma anche di veterani esperti. Bonucci si candida per il trasferimento: magari l’idea di restare di bianconero vestito potrebbe mitigare l’amarezza per un addio che forse non si immaginava in questi termini.