Champions League, tra una settimana si torna in campo con i quarti di finale

​La UEFA Champions League entra nel vivo: tra una settimana prenderanno il via i quarti di finale dell’edizione 2024/2025, con otto squadre pronte a contendersi l’accesso alle semifinali.

Le gare di andata sono in programma l’8 e il 9 aprile, mentre i match di ritorno si disputeranno il 15 e il 16 aprile. ​

Le squadre vincenti accederanno alle semifinali, previste per il 29/30 aprile (andata) e 6/7 maggio (ritorno). La finale si disputerà il 31 maggio 2025 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. ​

Con l’avvicinarsi delle sfide, l’attesa cresce tra tifosi e appassionati di calcio, pronti a vivere emozioni intense in queste decisive partite della Champions League.

Calendario delle partite

Ecco gli accoppiamenti dei quarti di finale:​

Arsenal vs. Real Madrid: L’andata si giocherà l’8 aprile all’Emirates Stadium di Londra, mentre il ritorno è previsto per il 16 aprile al Santiago Bernabéu di Madrid.​

Ogni sfida presenta elementi di grande interesse:​

Arsenal vs. Real Madrid : L’Arsenal, guidato da Mikel Arteta, affronta il Real Madrid di Carlo Ancelotti, una delle squadre più titolate nella storia della competizione.​

L’Inter si presenta ai quarti di finale della Champions League con ambizioni importanti, forte di una squadra compatta e di esperienza internazionale. Dopo la finale raggiunta nel 2023, i nerazzurri hanno dimostrato di poter competere ai massimi livelli europei. Con una difesa solida, un centrocampo dinamico e l’attacco guidato da Lautaro Martínez, l’Inter può giocarsela contro qualsiasi avversario. Tuttavia, dovrà superare squadre di grande caratura come il Bayern Monaco e, potenzialmente, Real Madrid. La mentalità vincente di Simone Inzaghi potrebbe fare la differenza, ma serviranno prestazioni perfette per arrivare fino in fondo.