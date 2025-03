Igor Tudor si è già preso la Juventus, 1-0 col Genoa: la decide Yildiz

L’era di Igor Tudor sulla panchina della Juventus inizia nel migliore dei modi: una vittoria per 1-0 contro il Genoa, grazie a una rete del giovane talento Kenan Yildiz.

Questo successo permette ai bianconeri di mantenere il passo nella corsa per un posto in Champions League, posizionandosi al quinto posto con 55 punti, a un solo punto dal Bologna quarto in classifica. ​

Dopo l’esonero di Thiago Motta, avvenuto a seguito di pesanti sconfitte contro Fiorentina (0-3) e Atalanta (0-4), la dirigenza juventina ha deciso di affidare la guida tecnica a Igor Tudor, ex difensore bianconero e già assistente di Andrea Pirlo. Tudor ha firmato un contratto fino a giugno, con l’obiettivo di riportare la squadra tra le prime quattro e garantire la qualificazione alla prossima Champions League. ​

Al suo esordio, Tudor ha apportato modifiche significative al modulo di gioco, passando a una difesa a tre e schierando Dusan Vlahovic come punta centrale, preferendolo a Randal Kolo Muani. Queste scelte hanno conferito maggiore solidità difensiva e incisività offensiva alla squadra. ​

La partita: dominio bianconero e gol decisivo di Yildiz

Sin dai primi minuti, la Juventus ha mostrato un atteggiamento aggressivo, pressando alto e cercando di imporre il proprio ritmo. Il Genoa, allenato da Patrick Vieira, ha cercato di resistere, ma al 25′ Yildiz ha sbloccato il risultato con un’azione personale: ricevuta palla da una sponda di Vlahovic su una rimessa laterale battuta rapidamente, ha superato De Winter in area e ha battuto Leali con un preciso destro.

Nel secondo tempo, il Genoa ha tentato una reazione, soprattutto attraverso le iniziative di Zanoli e una girata al volo di Pinamonti che ha sfiorato il pareggio. Tuttavia, la Juventus ha gestito il vantaggio con maturità, sfiorando il raddoppio nel recupero con Weah.

Al termine della partita, Yildiz ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra: “Non credo che ci fosse paura, abbiamo giocato molto bene, tenendo il pallone e facendo una partita aggressiva.” ​

Anche il capitano Manuel Locatelli ha elogiato l’approccio di Tudor: “Il mister ci ha chiesto di essere aggressivi e di imporre il nostro gioco. Siamo contenti di aver iniziato con una vittoria.” ​

Questo successo rappresenta un’iniezione di fiducia per la Juventus, che punta a risalire ulteriormente in classifica nelle prossime giornate. Tudor avrà il compito di consolidare i progressi mostrati e di preparare la squadra per le sfide decisive che determineranno l’accesso alle competizioni europee nella prossima stagione.​

La prossima partita vedrà i bianconeri affrontare il Cagliari in casa, un’opportunità per confermare i segnali positivi emersi sotto la nuova guida tecnica.​