Tecnico già sulla graticola, possibile esonero: pronto il sostituto

È già tempo di valutazioni, in Serie A e non solo, per quanto riguarda il comparto allenatori e occhio a Conte e Zidane.

Alcuni allenatori, tra i quali appunto due dei migliori al mondo, hanno scelto di prendersi del tempo prima di scegliere la propria nuova destinazione. E magari, con l’occasione che arriva dopo l’esonero per uno dei club più importanti nei diversi top campionati d’Europa, potrebbe ritornare in auge uno tra Conte e Zidane.

Entrambi gli allenatori sono stati accostati in Italia prima dell’arrivo o della conferma di alcuni dei tecnici in Serie A. In particolar modo tra Juventus, Napoli, Roma e Lazio. Alla fine, tutto si è concluso con altre scelte, ma occhio a quelli che sono poi gli stravolgimenti legati a chi verrà esonerato, magari nel corso della sosta che porta alle sfide della Nazionale.

Conte o Zidane, un tecnico già verso l’esonero: il possibile scenario

Sono stati diversi i club ai quali sono stati accostati sia Conte che Zidane. Gli ex bianconeri sono stati in cima alla lista dei desideri di Cristiano Giuntoli, prima della conferma poi di Massimiliano Allegri, che oggi torna in panchina con la sua Juve, ad Empoli, nella speranza di vincere e portarsi avanti ai campioni d’Italia di un punto, alla terza giornata e alla sosta che sarà poi per la Serie A.

Zidane e Conte accostati in Serie A, ma occhio a quelli che sono gli stravolgimenti in un altro campionato, lì dove sono stati appunto accostati pure i loro nomi.

Da una parte c’era il Paris Saint-Germain per entrambi, mentre per Zizou c’era anche l’idea della Nazionale francese. Alla fine, il primo esonero tra le grandi d’Europa, potrebbe riguardare Pochettino: di fronte a tale ipotesi, il Chelsea potrebbe ripartire con uno tra Zidane o Conte.

Chelsea, esonero Pochettino: Conte o Zidane al suo posto, la notizia

La notizia arriva dall’Inghilterra, precisamente da Telegraph, che analizza il brutto momento di Pochettino e del suo Chelsea, col tecnico che già rischia il posto. Perché, nonostante la rivoluzione che dovrà dare appunto tempo alla squadra per macinare risultati, continuano i brutti risultati e la classifica che già vede il Chelsea lontanissimo dalla vetta.

Qualora il Chelsea dovesse decidere di procedere verso l’esonero di Pochettino, Conte o Zidane sarebbero i sostituti indicati, per un futuro ai Blues.

Ultime Chelsea, Zidane più di Conte: il motivo

Zidane più di Conte per un posto al Chelsea e il motivo sarebbe legato ad un passato già vissuto ai Blues. Nelle idee del Chelsea, infatti, quella di andare verso la rivoluzione che se dovesse non passare per il lavoro di Pochettino, potrebbe riguardare il tecnico francese, a caccia di nuovi stimoli dopo questo lunghissimo periodo di pausa dalla panchina.