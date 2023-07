Calciomercato Juventus: svolta per Chiesa, c’è l’annuncio dall’Inghilterra

Nuovi aggiornamenti sul futuro di Federico Chiesa. Ecco tutti i dettagli riguardo il possibile trasferimento del calciatore che può lasciare la Juventus in questo calciomercato estivo 2023.

La Juventus deve fare i conti con il bilancio. Per questa ragione dovrà valutare la situazione di due big come Vlahovic e Chiesa. Entrambi, infatti, sono in odore di partenza e possono lasciare l’Italia nel corso di questo calciomercato estivo 2023. In particolar modo, c’è una big che è pronta a strappare Chiesa alla Juventus: ecco tutti i dettagli riguardo l’addio del calciatore che ha il contratto in scadenza nel 2025.

Giuntoli è a lavoro soprattutto sul fronte cessioni. Il dirigente sta mettendo a posto alcune situazioni prima di dare il via alla sessione estiva di calciomercato. Fino a questo momento la Juventus ha chiuso l’operazione Weah, il rinnovo di Rabiot e riscatto dal Marsiglia Milik. Per il resto si attendono le cessioni dei big per sbloccare il mercato in entrata. L’agenti di Federico Chiesa Fali Ramadani, prossimamente potrebbe portare sul tavolo dei bianconeri una proposta importante per il calciatore.

Calciomercato Juventus: stanno prendendo Chiesa, annuncio dall’Inghilterra

Ci sono delle novità in merito al futuro di Federico Chiesa. Il neo ds della Juventus sta lavorando per concludere qualche operazione in uscita e consentire ai bianconeri di sbloccare il mercato in entrata. Ecco le ultimissime in merito al destino del classe 1997.

Oltre agli esuberi da piazzare, Giuntoli dovrà cedere anche alcuni pezzi pregiati. Nella lista dei partenti ci sono Vlahovic e Chiesa. Il primo è nel mirino di Psg e Real Madrid mentre il secondo è un obiettivo di calciomercato di alcune società inglesi. In passato l’Aston Villa aveva chiesto informazioni al suo agente anche se la destinazione non aveva catturato l’attenzione di Chiesa che spera di approdare in piazza più importanti.

Nelle ultime ore un’altra pretendente s’è fatta viva per il giocatore. Si tratta del Liverpool.

Chiesa al Liverpool: ultime notizie di calciomercato

Come ha rivelato da FootballTransfers il Liverpool ha riacceso il proprio interesse per il 25enne della Juventus Chiesa. La trattativa, come svelato dal portale inglese, non è facile. Come annunciato dall’Inghilterra, un trasferimento di Chiesa al Liverpool nel calciomercato estivo è improbabile. Ecco perché i bianconeri dovranno guardare ad altre società se hanno intenzione di liberarsi del calciatore ex Fiorentina, che ha il contratto in scadenza nel 2025 con la Vecchia Signora che fino a questo momento non ha portato avanti i discorsi per il rinnovo di contratto.