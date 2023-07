C’è l’annuncio che arriva direttamente dagli Stati Uniti: colpo di scena in casa Juventus. Ecco cosa sta succedendo.

Ieri i bianconeri sono partiti per l’America dove è in programma una tourneé. Si attendeva con ansia la prima sgambata della squadra bianconeri con Allegri pronto a schierare il neo acquisto Weah e confermare in attacco Vlahovic. A sorpresa, invece, il tecnico dovrà rimandare il suo debutto: c’è l’annuncio ufficiale da parte del club che ha annunciato i motivi.

Ci sono delle novità riguardo la Juventus. Colpo di scena dagli Stati Uniti con l’annuncio ufficiale riguardo la partita amichevole contro il Barcellona, che era prevista per la notte italiana di oggi. La prima uscita ufficiale della squadra di Allegri era in programma alle 4,30 ore italiane. A sorpresa, è arrivata la comunicazione riguardo il rinvio: svelati tutti i motivi.

Barcellona Juventus: salta la partita

La partita amichevole tra Barcellona e Juventus non si gioca. La prima sfida valida per il Soccer Champions Tour è stata annullata a causa di un problema di gastroenterite che ha colpito diversi giocatori della squadra spagnola.

L’annuncio è arrivato dal Barcellona con un comunicato.

“Il Barcellona comunica che la partita contro la Juventus FC, in programma oggi 22 luglio alle ore 19:30 al Levi’s Stadium, nell’ambito del Soccer Champions Tour, è stata annullata. Una parte significativa della rosa blaugrana ha una gastroenterite virale”.