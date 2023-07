Clamoroso per l’Inter: Lukaku si sblocca con uno scambio

Romelu Lukaku può tornare in Serie A con uno scambio? L’ultima idea di mercato prende corpo dalla Premier League. Il Chelsea, secondo quanto filtra da Londra, è in attesa di capire quali siano le reali intenzioni di Inter e Juventus per Lukaku

Mercato: le ultime sull’affare Lukaku in Serie A

Quale sarà il destino di Romelu Lukaku? L’attaccante belga, dopo una stagione in prestito all’Inter, stava ritrovando il suo normale stato di forma. Per questo motivo la permanenza dell’attaccante in Italia con la maglia dell’Inter sembrava scontata. Perso Dzeko, infatti, l’Inter sembrava intenzionata a tenere il belga. Ed invece lo scenario è molto cambiato nell’ultimo mese. Dopo il flirt con la Juventus, infatti, la pista nerazzurra si è molto raffreddata.

Tuttavia le speranze dei tifosi nerazzurri di rivedere Lukaku in Italia non sono ancora sopite. E di oggi il video di un tifoso bianconero che chiede a Lukaku un “forza Juve”. La risposta dell’attaccante è stata un laconico “mai” che fa sognare i tifosi nerazzurri. Tuttavia le notizie che arrivano da Londra sono contrastanti.

L’ultima prevede la possibilità di un possibile scambio tra la Juventus ed il Chelsea per la chiusura dell’affare Lukaku.

Juventus: ecco lo scambio con Lukaku

Secondo quanto riportato da juventusnews24 il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri starebbe spingendo fortemente lavorare con Lukaku in vista della prossima stagione. Per questo motivo il ds Giuntoli, pronto a volare verso l’Inghilterra, avrebbe già fissato diversi appuntamenti. Il neo dirigente della Juventus sarebbe pronto a vedere il Chelsea per convincere a cedere Lukaku, magari inserendo una contropartita gradita agli inglesi nell’affare. Tra i calciatori che potrebbero lasciare Tornio per volare a Londra c’è soprattutyo Dusan Vlahovic, ormai considerato un sacrificabile vista la volontà di Allegri di fare di Lukaku il perno del suo gioco. Un’operazione difficile ma non impossibile visto che la Juventus, che per Vlahovic chiede 65 milioni di euro, potrebbe cedere l’attaccante colmando una delle lacune più grandi nell’organico del Chelsea, ed ottenere anche un conguaglio di 25 milioni. Un affare per tutti, dalla Juve allo stesso Lukaku, tranne che per l’Inter che sarebbe ancora una volta tradita dal suo bomber che un anno fa aveva (per la seconda volta) giurato amore ai colori nerazzurri.

Il tormentone di mercato resta aperto ma l’Inter, da parte sua, continua ad inseguire altri obiettivi di mercato. I nerazzurri, dopo aver chiuso per Thuram in attacco, ora sondano la pista Sanchez come alternativa meno cara all’obiettivo Balogun.