Serie A: stanno prendendo Insigne: giocherà per la salvezza

Lorenzo Insigne potrebbe presto tornare in Serie A. L’ultima idea di mercato di una squadra italiana porta il nome di Lorenzo Insigne, vicino ad possibile ritorno in Italia dopo l’esperienza al Napoli e la firma a zero co ni Toronto.

Calciomercato: Insigne pronto a tornare in Serie A

Lorenzo Insigne ha nostalgia di casa. Come Federico Bernardeschi, anche l’avventura in MLS di Insigne sembrerebbe esser giunta al capolinea. L’attaccante italiano classe 1991 aveva scelto di trasferirsi in Canada per vestire la maglia del Toronto. Non solo una scelta professionale, ma anche di vita visto che Insigne aveva portato in America tutta la famiglia. L’annata in MLS non ha rispettato le aspettative per questo motivo, con Bernardeschi e Criscito, il club canadese vorrebbe liberarsi anche del numero 24.

Il Torono non ha raggiunto i playoff in questa stagione. Inoltre i rapporti non sembrano essere proprio idilliaci con la società starebbe spingendo sia Insigne che Bernardeschi a guardarsi intorno per lasciare l’MLS. L’idea di Lorenzo Insigne e della sua famiglia sarebbe quella di tornare in Serie A nel corso di questa sessione di mercato. A 32 anni, l’ex capitano del Napoli potrebbe ancora dire la sua in massima serie, per questo motivo non è da escludere che alla fine la trattativa vada in porto con la collaborazione del club canadese.

Secondo le ultime notizie di mercato, su Lorenzo Insigne ci sarebbe il forte interesse del Genoa di Alberto Gilardino. Il club ligure, arrivato secondo in classifica in Serie B, ha strappato il pass per la massima categoria e si starebbe muovendo per prendere l’attaccante dopo aver messo a segno il grande colpo Mateo Retegui. Con Insigne ad ispirare, l’italo-argentino potrebbe esplodere.

Insigne tra Serie A e Arabia?

L’idea della società rossoblù e del tecnico Alberto Gilardino quella di prendere Insigne e metterlo al servizio di Retegui.

Un’idea ambiziosa, visto il contratto della punta che ha cambiato agente di recente, ma non impossibile. Per ora, è solo un’idea, ma è difficile pensare che Insigne possa restare in MLS. Il grande problema resta il suo ingaggio a stelle e strisce, a cui quasi nessun club italiano può arrivare. L’alternativa al Genoa per Insigne potrebbe essere quella di vestire la maglia di un club in Arabia Saudita. Non solo un’idea ma un’alternativa concreta.

In questo caso Lorenzo ripercorrerebbe in pieno i passi di Seba Giovinco, che era passato proprio dal Toronto ad un club Arabo prima di tornare a zero in Serie A.