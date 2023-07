Club escluso dal campionato e nuovo calendario: fissata la data

Il calcio italiano è stato investito da un’onda molto pericolosa e ora il club storico è pronto a fare ricorso contro le ultime decisioni.

Alcuni club storici del calcio sono sotto osservazione dalla FIGC per situazioni ancora non del tutto chiare, ma anche per pagamenti non effettuati o per non aver rispettato il regolamento passo dopo passo. In Serie A le penalizzazizioni hanno riguardato la Juventus ma a breve potrebbero essere prese altre decisioni importanti per molti altri club.

In FIGC si stanno vivendo momenti molto complessi per la griglia di partenza dei campionati. Ora le società sono pronte ad andare in Tribunale e fare ricorso per stabilire una volta per tutte le ragioni del caso.

Annunciato il ricorso: le ultime sul nuovo campionato

In FIGC la volontà è quella di far iniziare i campionati senza problemi. Ma in ogni competizione ci sono ancora dei problemi irrisolti che rischiano di mettere a soqquadro l’organizzazione attuale. E non sono da escludere nuove classifiche già piene di penalizzazioni.

Nelle ultime ore è stato annunciato il ricorso al CONI: le decisioni della FIGC non sono piaciute alle società che, ora, intendono vederci chiaro e vogliono continuare nel percorso legale.

Molte società italiane sono sotto la lente di ingrandimento della FIGC e del CONI per quanto accaduto negli ultimi mesi. Molte società non sono riuscite a rispettare il regolamento e la scadenza dei termini per i pagamenti e sono arrivati molti problemi in FIGC, anche dal punto di vista amministrativo.

Ricorso in Serie B e in Serie C: cambia tutto

Il caso Lecco ha creato molte polemiche in Serie B. Il club di Di Nunno, vincitore dei playoff di Serie C contro il Foggia, è stato escluso dal campionato cadetto per non aver presentato nei termini previsti dal regolamento i documenti necessari per potersi iscrivere alla Serie B. Successivamente, poi, il club ha fatto ricorso contro la decisone perché non era stato avvisato in tempo dei termini e delle date e la Lega Serie B poi ha accettato l’iscrizione.

Il via libera della FIGC all’iscrizione del Lecco al campionato di Serie B, però, ha creato caos tra le squadre che aspettavano il ripescaggio.

A questo punto Foggia e Perugia hanno fatto un altro ricorso contro la decisione della FIGC e ora aspettano di conoscerne il verdetto. Ma tra Serie B e Serie C ci sono anche le situazioni che riguardano Reggina e Siena da chiarire. Il club calabrese è stato escluso dalla Serie B per mancati pagamenti e ora Pippo Inzaghi è in attesa di conoscere il futuro.

Le date del ricorso: ecco quando si decide

È stata fissata per lunedì 17 luglio, alle 16, la sessione di udienze della Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche.

Tra pochi giorni si conosceranno ufficialmente le squadre che prenderanno parte ai prossimi campionati di Serie B, Serie C e Serie D.