Milan, Pioli non è riuscito a convincerlo: via per 38 milioni

Il calciomercato del Milan è iniziato con una grande accelerata che ha portato il club a chiudere diversi colpi: ora c’è anche un duro colpo.

I rossoneri hanno rinforzato la rosa con nomi di alto livello ma stanno cercando ancora qualche altro profilo importante da associare alla squadra attuale. L’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara ha portato anche numerose difficoltà alla società che non stanno consentendo di chiudere tutti i colpi chiesti da Pioli.

Il Milan sta tentando di mettere in piedi un calciomercato di alto livello per regalare alla piazza e a Pioli una rosa di spessore. La volontà è quella di continuare a competere ad alte quote per tornare a vincere in Italia e fare sempre meglio in Europa.

Calciomercato Milan: Pioli non è riuscito a convincerlo

Il calciomercato del Milan è già iniziato e può portare novità importanti per la prossima stagione. Gli ultimi giorni in casa Milan sono diventati infuocati anche per il mercato, oltre che per le vicende societarie che hanno ribaltato completamente il volto della dirigenza. Qualche settimana fa Gerry Cardinale ha deciso di esonerare Paolo Maldini e sembrava non esserci più chiarezza con il progetto futuro, ora affidato a Moncada e a Furlani.

I nuovi dirigenti del Milan, però, si sono messi al lavoro per portare a termine trattative di grande livello che sono state già chiuse. Gli arrivi di Pulisic e Loftus-Cheek sono stati accolti con grande entusiasmo dal popolo rossonero che, però, ora si aspetta altri innesti.

Nelle trattative di calciomercato del Milan è spesso anche Stefano Pioli uno dei protagonisti. Ma non sempre il tecnico riesce a convincere i calciatori a scegliere la destinazione rossonera.

Milan su Openda: viene ceduto per 38 milioni

Il Milan nei mesi scorsi si è messo sulle tracce di Ikoma-Loïs Openda, attaccante classe 2000 del Lens che ha fatto le fortune del club francese nell’ultima stagione. Il belga a soli 23 anni si è saputo ritagliare un posto importante tra le big d’Europa ed era considerato uno dei profili perfetti per il post Giroud.

Openda non giocherà al Milan. Il club francese ha chiesto cifre altissime per cedere uno dei pupulli della squadra giallorossa e i rossoneri si sono tirati fuori dalla corsa.

Nello scorso campionato ha messo a segno 21 gol in 42 partite, con la media perfetta di un gol ogni 180 minuti. Le sue qualità sono balzate agli occhi delle big e ora è stato ceduto per 38 milioni di euro.

Niente Milan: Openda va al Lipsia

Openda va al Lipsia. Il club tedesco controllato dalla Red Bull, ha saputo anticipare tutte le concorrenti per il calciatore belga e non sono bastati i colloqui con la dirigenza del Milan e qualche telefonata con Pioli per convincerlo a scegliere la Serie A.

Il Milan non sarebbe potuto arrivare a cifre tanto alte per un nuovo attaccante senza prima cedere qualche calciatore e ha abbandonato la pista. Ora si cercherà un nuovo vice Giroud e il nome in pole position è quello di Alvaro Morata.