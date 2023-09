Colpaccio Juve in Serie A: affare da 20 milioni

Colpaccio Juve in Serie A. Giuntoli sta pensando al prossimo mercato dove cercherà di fare ciò che non gli è stato possibile fare in estate.

Quando John Elkann gli ha affidato le chiavi della Juventus che verrà lo ha definito il vero Top Player bianconero, riconoscendo a Cristiano Giuntoli delle qualità non comuni come dirigente, appena confermate dallo splendido scudetto conquistato dal suo Napoli.

E se lo ha ha definito il vero Top Player bianconero è anche perché già immaginava che la sua Juventus non ne avrebbe acquistato un altro, poiché non avrebbe potuto acquistarlo. La situazione economico-finanziaria della società non permette voli di fantasia, ma bensì di volare bassissimi per tentare di rimettere in sesto un bilancio che in questa stagione non avrà nemmeno il vitale ossigeno dei fondi europei, derivanti dalle coppe.

Il mercato estivo non ha prodotto quasi nulla in entrata, ma in uscita ha assicurato denari che comunque renderanno meno complicato il cammino in questa stagione che già si preannuncia piena di insidie. Ma la Juventus è sempre la Juventus e non può, non deve, pensare soltanto al consolidamento di un bilancio in evidente affanno. Può, e deve, pensare al futuro. A come costruire una squadra nuovamente in grado di competere con chiunque.

Il futuro della Juventus è più mai che nel segno dei giovani. Giovani come Tommaso Baldanzi.

Colpaccio Juve in Serie A

Il mercato è il suo ambiente naturale, il mare dove tentare di pescare i giovani pesci. Per Cristiano Giuntoli sono loro l’obiettivo più intrigante da cercare. Individuarli, seguirne la scia e catturarli nella rete prima che arrivino pesci più grandi e potenti a portarli via.

Gioventù non è soltanto il significato del suo nome, per la Juventus è il cammino da seguire per il domani, che nasce già oggi. Cristiano Giuntoli ne ha individuati diversi di profili giovani da Juve. Uno, però, sembra abbia qualcosa in più degli altri: Tommaso Baldanzi. Proprio per questo è al primo posto tra le priorità bianconere.

Il numero 10 dell’Empoli rappresenta la prima scelta della Juventus, ma questo non facilita certo la trattativa con la società toscana. Intanto perlomeno altri due club di Serie A hanno messo nel mirino il fantasista di Poggibonsi. Fiorentina e Roma, infatti, potrebbero rivelarsi avversarie temibili per la rincorsa al classe 2003.

Inoltre l’Empoli non farà sconti a nessuno. Per il suo gioiello chiede non meno di 20 milioni di euro. Un investimento importante per un talento al sicuro avvenire. Questa volta il direttore dell’area tecnica della Juventus vuole farsi trovare pronto. E pescare il pesce più pregiato.

