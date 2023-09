Ricorso accolto, la Roma perde ancora a tavolino: il comunicato

Non finiscono i problemi in casa Roma. Ancora una sconfitta a tavolino, ecco cos’è successo: ricorso accolto, il comunicato

Il calcio è ormai diventato ricco di postille e regole tutte da conoscere. Ci sono figure dettagliate inserite ormai in ogni staff a livello globale per tenere tutto sotto controllo: bisogna conoscere ogni informazione per affrontare al meglio la competizione. Ecco cos’è successo in casa Roma: sconfitta a tavolino ancora una volta per i giallorossi.

Nel 2021 la Roma, che aveva già perso sul campo in Coppa Italia contro lo Spezia, aveva sbagliato la regola sulle sostituzioni. Un errore indelebile sui cambi effettuati dall’ex allenatore Paulo Fonseca, effettuando così in quell’occasione sei cambi invece di cinque. La vicenda era stata ripresa sui social venendo duramente attaccato tutto lo staff tecnico e dirigenziale giallorosso: ora è accaduto un nuovo episodio del genere.

Roma, sconfitta a tavolino: cos’è successo?

Ancora una brutta notizia in casa Roma per i fuoriquota da inserire in campo: accolto il ricorso pochi minuti fa con la pubblicazione del comunicato ufficiale. Una batosta per i giallorossi che si sono sottratti i tre punti conquistati sul terreno di gioco: una vicenda inverosimile nel 2023 con la conoscenza di tutte le regole in maniera dettagliata.

Prima alla Roma targata Fonseca, ora alla formazione Primavera guidata da Guidi. Ancora una sconfitta a tavolino con la sfida vinta sul campo per 5-3 contro l’Empoli: il club toscano ha presentato ricorso, poi vinto dal giudice sportivo che ha dato ragione al club toscano. Il risultato non è stato mai omologato: l’episodio ha riguardato da vicino la regola dei fuoriquota da schierare sul terreno di gioco.

La sostituzione non consentita è stata quella tra Loukima e Vetkal, entrambi fuoriquota il primo classe 2003, mentre il secondo un 2004, che secondo il nuovo regolamento non avrebbe potuto fare il suo ingresso in campo vista la presenza di altri 2004 sul terreno di gioco in quel momento. Una scarsa conoscenza del regolamento che è stata così deleteria ai fini del risultato. Nel corso degli anni sono cambiati numerosi regolamenti e c’è bisogno di conoscere in maniera approfondita ogni dettaglio.

Ora la Roma dovrà così cambiare registro per puntare ad essere un club totale anche per quanto riguardo il fervente settore giovanile giallorosso, che ha sfornato numerosi talenti. Un’altra brutta notizia totalmente inaspettata per i dirigenti della Roma.