Colpo di scena Roma, c’è la conferma ufficiale: Mourinho spiazzato

Incredibile colpo di scena per la Roma, anche Mourinho non se l’aspettava: arriva la conferma da parte del giocatore.

Il campionato di Serie A è iniziato, ma per la Roma non è ancora tempo di concentrarsi sul calcio giocato. C’è ancora un mercato da dover portare avanti, e da dover concludere nel migliore dei modi. In alcuni ruoli la squadra di Mourinho risulta infatti ancora scoperta, a corto di uomini. In particolar modo, il tecnico portoghese continua a chiedere un centravanti che possa sostituire Abraham fino al suo rientro.

Non è bastato l’exploit del Gallo Belotti nella prima giornata di campionato per cambiare completamente le strategie di mercato del club giallorosso. Probabilmente l’ex Torino avrà guadagnato punti agli occhi dei tifosi, non dello Special One, che sa bene cosa possa dare alla causa e sa altrettanto bene quanto continui a esserci bisogno di un rinforzo lì davanti per poter davvero competere per qualcosa di importante.

Le grandi squadre, e questo è chiaro, possono contare su attaccanti da almeno 15-20 gol a stagione. E in Serie A tutte le big sono coperte da questo punto di vista: il Napoli con Osimhen, l’Inter con Lautaro, la Lazio con Immobile, la Juve, fino a prova contraria, con Vlahovic, anche il Milan potenzialmente con Giroud.

Solo la Roma, considerando l’infortunio di Abraham, dovrebbe scommettere sulla rinascita definitiva di Belotti per poter contare su un centravanti di questo peso. Rinascita che è tutto meno che certa, e per questo motivo Mourinho vorrebbe abbracciare al più presto un nuovo attaccante.

Uno dei grandi obiettivi giallorossi, però, ha parlato proprio in questi ultimi giorni e ha sorpreso tutti. Adesso è ufficiale, la Roma dovrà farsene una ragione: nemmeno lo Special One si sarebbe aspettato una scelta del genere.

Mourinho, che sorpresa: il colpo in attacco è rimandato?

Non è un segreto che uno dei grandi obiettivi per l’attacco della squadra capitolina sia, ormai da settimane, Marcos Leonardo. Classe 2003, stella della Nazionale Under 20 verdeoro, oltre che del Santos, l’attaccante sta continuando a stupire tutti nel campionato brasiliano, ed è andato a segno anche nell’ultima gara contro il Gremio.

Al termine del match, il bomber ha voluto spiegare cosa è successo nelle ultime intense settimane per lui, chiarendo ogni cosa davanti ai suoi tifosi. Perché Marcos Leonardo è stato davvero a un passo dalla maglia giallorossa, ma al momento l’affare sarebbe saltato.

Stando alle parole del giovane attaccante, il presidente del Santos gli aveva promesso che lo avrebbe lasciato partire in questa sessione di mercato, ed è per questo che non aveva partecipato alla gara delle scorse settimane con il Fortaleza. In quel momento non pensava ad altro che alla proposta arrivata da Roma. “Era quello che desideravo“, ha confessato Marcos Leonardo, aggiungendo però di non aver mai pensato di scappare dalla porta secondaria del club che lo ha cresciuto.

Per questo motivo ha scelto alla fine di rimanere in Brasile, per aiutare la squadra a raggiungere i propri traguardi, senza pensare ad altro. L’affare per ora è quindi saltato, anche se non definitivamente. È possibile infatti che la trattativa possa essere solo slittata di qualche mese, per concludersi magari nel prossimo mercato invernale.