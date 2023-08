Calciomercato, altro addio dall’Inter: lo vendono a 10 milioni

Un altro saluto all’Inter, con la rivoluzione ben precisa legata al futuro nerazzurro, che spera di chiudere in fretta Pavard.

Perché l’Inter ha da piazzare altri colpi e, in attesa degli stessi, continua a puntellare la rosa in uscita. Il calciomercato dei nerazzurri, infatti, continua a vedere protagonisti i calciatori in cerca di spazio e quest’oggi è stata svelata la destinazione di chi saluterà per circa 10 milioni.

C’è un club infatti che ambisce in grande e fa sul serio per il colpo dall’Inter. È solo una tra le uscite che vivrà l’Inter, dopo quelle che venute fuori nel corso di tutta l’estate, in questo finale di sessione di calciomercato.

Calciomercato Inter, altro addio: via per 10 milioni

Via per 10 milioni, è la destinazione del calciatore dell’Inter, in uscita dal club nerazzurro. Cerca spazio e lo vuole, a costo anche di salutare a titolo definitivo il club nerazzurro nonostante i legami con la stessa squadra di Milano che lo ha visto crescere, calcisticamente parlando.

Coglie l’occasione di giocare ad alti livelli perché il trasferimento sarà in Liga, secondo quelle che sono le indiscrezioni dalla Spagna.

Aveva tentato altre soluzioni in prestito, pure in Serie A, giocando per club come lo Spezia oltre a quelli francesi – Troyes e Stade Brestois -, ma le cose sembrano ora cambiate ora per Lucien Agoume, con una nuova soluzione in Spagna, nel campionato della Liga.

Mercato Inter, Agoume in Liga: la destinazione

Secondo quanto riferito dai colleghi iberici di Fichajes.com, in Spagna, ci sarebbe una squadra sul giovane calciatore dei nerazzurri. Lucien Agoume, centrocampista dell’Inter, finirebbe infatti all’Almeria.

Stando alla fonte, l’Inter sarebbe d’accordo sul separarsi con un prestito, ma il riscatto solo se fissato a determinate cifre che impone la stessa Inter. Tant’è che mentre l’Almeria lo vuole in prestito secco, l’Inter spinge per un riscatto condizionato in base all’annata che vivrà il club della Liga.

Ultime su Agoume: le condizioni dell’affare all’Almeria

L’Almeria, di fronte ad una salvezza ottenuta in Liga, sarà poi costretta a riscattare il cartellino di Agoume. Questo il cavillo negli accordi che l’Inter vuole d’obbligo, per il futuro del calciatore che non rientrerebbe più nei piani della società di Steven Zhang. Tant’è che il contratto lo permetterebbe, considerando la validità fino al 2025 ancora legato ai nerazzurri. Dal canto proprio l’Almeria vorrebbe limare quelle che sono le cifre stesse del potenziale diritto oppure obbligo di riscatto, considerando che l’Almeria si spingerà verso un prestito con al massimo 5 milioni proposti per il diritto di riscatto.