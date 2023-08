Calciomercato, prendono Nico Gonzalez: cifre enormi, la destinazione

Colpo di scena, la Fiorentina costretta alla cessione di fronte a quella che è la mega offerta per il suo cartellino.

Una notizia che manda in apprensione i tifosi viola che, in vista della Uefa Conference League, hanno visto Commisso e i suoi formare una squadra di altissimo livello, con l’ottima prestazione fornita nella prima gara in Serie A ai danni del Genoa.

Tra le opzioni per l’attacco dei viola, la presenza di Nico Gonzalez che può essere venduto a cifre enormi dopo aver messo sulle sue spalle la maglia numero 10 e che ora, a pochi giorni dal “gong” finale di mercato, rischia di lasciare libera.

Calciomercato, Nico Gonzalez e l’offerta indecente: la destinazione

A pochi giorni dalla fine del calciomercato e col rischio di restare poi a mani vuote, la Fiorentina accoglie tra i propri uffici la proposta per Nico Gonzalez.

L’ex calciatore dello Stoccarda arrivò dalla Bundesliga per una cifra intorno ai 25 milioni, operazione molto importante per l’economia dei viola e che, a due anni dal suo arrivo, rischia di essere praticamente raddoppiata.

Perché è arrivata l’offerta indecente da parte di un club di Premier League disposto ad investire adesso, dopo aver perso diversi elementi della sua rosa a causa dell’importante mercato inglese. Parliamo infatti del Brentford, pronto ad accogliere Nico Gonzalez dalla Fiorentina per una cifra che raddoppia quella spesa dal club viola, in origine.

Mercato Fiorentina, le cifre dell’offerta del Brentford

Un’offerta quasi irrinunciabile quella che racconta il collega ed esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, per l’esterno argentino del club viola. La Fiorentina potrebbe vendere Nico Gonzalez per 45 milioni di euro, sarebbe questa la proposta che all’incirca il Brentfordavrebbe avanzato, per portare in Premier League il numero 10 della società toscana.

La Fiorentina potrebbe scegliere di perdere così il proprio calciatore, con l’intento poi di andare verso il sostituto, ad una cifra diversa e inferiore, ma siamo agli sgoccioli della sessione di mercato estiva e difficilmente si muoveranno “pezzi grossi” a pochi giorni dal termine del calciomercato.

Ultime su Nico Gonzalez: piace non solo al Brentford

Il calciatore argentino, oltre al Brentford, piace anche oltreoceano. Perché Nico Gonzalez è stato anche tra le idee dei top club della Saudi Pro League in Arabia Saudita dove, nell’interesse dell’Al-Ittihad – club di Benzema e Kantè, tra gli altri -, è stato fortemente accostato al campionato arabo. Sullo sfondo, invece, anche la Major League Soccer, ma le cifre che chiede il club viola non risultano sostenibili per un campionato comunque ricco, ma non disposto a sborsare i circa 50 milioni che la Fiorentina chiede per Nico Gonzalez.