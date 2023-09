Conte-Juve, incredibile annuncio in diretta. Un binomio che non passa mai di moda. E chissà che presto non sia più soltanto una suggestione.

Se si riavvolge il nastro del decennio bianconero dominato, nel bene e nel male, dalla figura di Andrea Agnelli, non si può dimenticare come tutto abbia avuto inizio con il suo arrivo. Dopo due settimi posti incommentabili, Antonio Conte ha cambiato la storia della Juventus.

I suoi tredici anni di Juventus, passati indossando la maglia bianconera, nonché legandosi al braccio la fascia di capitano, hanno fatto del tecnico salentino un uomo-Juve per eccellenza. Andrea Agnelli ha atteso il momento giusto per chiamarlo e consegnargli le chiavi di una Juventus da ricostruire completamente, o quasi. I segni lasciati da Calciopoli sono ancora evidenti, ma la Juventus sta per ripartire. Alla grande.

Di quella Juventus del giovane Agnelli, accanto ad Antonio Conte, ha fatto parte anche Massimo Carrera. Anche lui ex juventino e profondo conoscitore dell’ambiente bianconero, accanto al tecnico di Lecce ha maturato un’esperienza importante che gli ha permesso poi di intraprendere la carriera allenatore. E Massimo Carrera ha parlato della Juventus di oggi pensando a quella di… ieri.

Conte-Juve, incredibile annuncio in diretta

Massimo Carrera, allenatore ed ex giocatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di TvPlay. Parlando della Juve di oggi, guidata da Massimiliano Allegri ha ripensato a quella Juve che aveva in panchina Antonio Conte.

Una Juventus che si stava rianimando dopo lo tsunami-Calciopoli e che arrivava da due deludenti settimi posti. “Nessuno si aspettava cosa è successo. Grande merito ad Antonio che è riuscito a formare un gruppo. Allegri dovrebbe ugualmente essere bravo a costruire un gruppo che remi dalla stessa parte. Solo così puoi ottenere risultati“.

Per il tecnico e ex bianconero la Juventus deve partire sempre con l’ambizione di raggiungere l’obiettivo massimo e le frasi come quelle pronunciate da Allegri sono frasi di circostanza che vengono pronunciate quando non si è convinti di avere una formazione in grado di competere per lo scudetto.

“Sento che fa ancora fatica nel gioco, anche se con l’Empoli ha vinto. Ma deve ritornare a essere la Juventus di anni fa“, come quella che è riuscito a plasmare Antonio Conte e che ha vinto i primi tre scudetti dei nove consecutivi che hanno marcato a fuoco la presidenza di Andrea Agnelli.

Conte-Juventus, una lunga storia d’amore che si è poi bruscamente interrotta. Quell’esperienza sulla panchina dell’Inter che ha aperto una voragine tra il tecnico salentino e la tifoseria bianconera. Probabilmente, però, basterebbe un attimo per far sbocciare nuovamente un’irrefrenabile passione.

