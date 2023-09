UFFICIALE – Pallone d’Oro 2023: finalisti e vincitore

Adesso la notizia è anche ufficiale per quanto riguarda il Pallone d’Oro 2023: svelati tutti gli ultimi candidati con i finalisti e la quotazione per quanto riguarda il vincitore.

Manca sempre meno per la consegna di uno dei premi individuali più ambiti che ci sono nel mondo del calcio. Perché ora c’è la sensazione che da un momento all’altro venga svelato in anticipo il vincitore.

Più volte negli ultimi anni sono venute fuori previsioni e anticipazioni riguardo quello che sarà il premio del Pallone d’Oro. La prossima edizione però sembra anche più scontata di quanto accaduto negli ultimi anni.

Pallone d’Oro 2023: la lista dei candidati

E’ il 30 ottobre 2023 che è fissata la cerimonia del tanto ambito Pallone d’Oro 2023 che si terrà di lunedì per una premiazione che sembra possa essere anche fin troppo scontata per quello che si è visto quest’ultimo anno. Ma ci sono tante novità importanti che riguardano anche i candidati nella lista che è stata pubblicata in maniera ufficiale dalla commissione che si occupa di questo trofeo.

Sarà quindi il 30 ottobre assegnato il premio per il miglior giocatore maschile dell’annata 2022/2023. Non è ancora stato deciso un orario ufficiale per quanto riguarda la cerimonia del Pallone d’Oro 2023 che potrebbe cambiare in vista di quello che si è visto nello scorso anno e concludersi quindi con una premiazione piuttosto scontata. La premiazione che inizierà nel primo pomeriggio e dovrebbe concludersi in serata vedrà il trionfo del miglior giocatore.

Finalisti Pallone d’Oro 2023: 30 candidati

E’ composta da 30 calciatori la lista dei finalisti del Pallone d’Oro 2023 per quest’ultima stagione che si è conclusa. Perché dopo quanto fatto vedere lo scorso anno tra campionati, Champions League e anche il Mondiale in Qatar, c’è una decisione ben precisa per quelli che sono gli ultimi candidati al Pallone d’Oro che vedrà soltanto un vincitore. Il più quotato per la vittoria è Leo Messi per aver trascinato l’Argentina alla vittoria del Mondiale. Questi i 30 candidati:

Onana (Inter/Manchester United) Gvardol (Lipsia/Manchester City) Benzema (Real Madrid/Al-Ittihad) Musiala (Bayern Monaco) Salah (Liverpool) Kolo Muani (Eintracht/PSG) Saka (Arsenal) Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid) De Bruyne (Manchester City) Bernardo Silva (Manchester City) Barella (Inter) Emiliano Martinez (Aston Villa) Kvaratskhelia (Napoli) Ruben Dias (Manchester City) Haaland (Manchester City) Bounou (Siviglia) Julian Alvarez (Manchester City) Odegaard (Arsenal) Vinicius Jr (Real Madrid) Gundogan (Manchester City/Barcellona) Messi (PSG/Inter Miami) Rodri (Manchester City) Lautaro Martinez (Inter) Griezmann (Atletico Madrid) Lewandowski (Barcellona) Mbappe (PSG) Modric (Real Madrid) Kim (Napoli/Bayern Monaco) Kane (Tottenham/Bayern Monaco) Osimhen (Napoli)

Cerimonia Pallone d’Oro 2023: gli altri premi

Oltre al Pallone d’Oro 2023 saranno assegnati stesso quella sera alla stessa cerimonia anche altri premi come la miglior giocatrice femminile, il miglior portiere (Trofeo Yashin), il miglior giovane (Trofeo Kopa).