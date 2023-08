Conte pronto a firmare: i tifosi esonerano il top allenatore

Antonio Conte è già pronto a tornare in panchina: l’allenatore italiano ha detto addio Totteham e nel suo futuro potrebbe esserci subito un top club.

Si è iniziato sin da subito a parlare del suo futuro e ora si sono aperte le porte di uno dei club più importanti del mondo. Tutte le strade portano ad Antonio Conte già nelle prossime ore: la società sta decidendo per il clamoroso esonero per iniziare la stagione nel migliore dei modi e si sta valutando il ritorno del tecnico leccese in panchina con effetto immediato.

Il ritorno di Antonio Conte sarebbe importantissimo per l’intero mondo del calcio, dato che ha sempre l’indole di essere uno dei migliori al mondo anche nella comunicazione.

Conte pronto al ritorno: le ultime sul futuro

Antonio Conte ha da qualche mese lasciato il Tottenham e può già tornare in panchina. Il tecnico italiano aveva firmato con gli Spurs con la speranza di poter competere con le altre big in Premier League, ma non è mai riuscito realmente a prendersi il club sulle spalle come ha sempre fatto e a farlo diventare realmente un top club.

Il futuro di Conte potrebbe essere di nuovo in panchina: ora può essere chiamato per firmare per un’altra big del calcio mondiale perché potrebbe esserci il clamoroso esonero a sorpresa. Il pre-campionato non sta andando benissimo e la società ha iniziato a valutare il futuro del top allenatore.

Antonio Conte torna in panchina? Ci sono voci che lo vorrebbero di nuovo in sella dopo una stagione estremamente complessa lavorativamente e dal punto di vista personale.

Ancelotti in bilico al Real Madrid? Idea Conte

Il ritorno di Antonio Conte in panchina è una possibilità concreta. Il tecnico leccese ha ancora tanto da dare al calcio europeo e mondiale e non vuole stare a guardare dopo una stagione estremamente complicata da ogni punto di vista.

Al Real Madrid pare tornata in bilico la posizione di Carlo Ancelotti. L’allenatore italiano ha già firmato il contratto con il Brasile per la prossima stagione e questo accordo ha dato molto fastidio ai tifosi che vorebbero un allenatore concentrato solo ed esclusivamente sul Madridismo e sugli obiettivi da raggiungere.

E non è da escludere che Florentino Perez, amante dei grandi allenatori italiani, possa pensare di telefonare Antonio Conte per convincerlo a firmare per i Blancos.

Real Madrid, i tifosi lanciano #AncelottiOut

I tifosi del Real Madrid non hanno affatto accettato le due sconfitte maturare in America contro Barcellona e Juventus. Ora vogliono la testa di Carlo Ancelotti, tanto da aver lanciato l’hashtag #AncelottiOut, chiedendone l’esonero.

E il nome che fanno i tifosi del Real Madrid è proprio quello di Antonio Conte, considerato uno dei migliori allantori ancora senza squadra e che può incarnare il madridismo.