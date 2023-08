De Paul, la triste notizia è ufficiale: arriva l’annuncio

È giunta una rilevante novità riguardante il centrocampista di proprietà dell’Atletico Madrid Rodrigo De Paul: arriva la rottura, è ufficiale

Ancora oggi Rodrigo De Paul è sicuramente uno dei migliori centrocampisti in circolazione. L’argentino presenta delle qualità molto importanti, che nell’estate del 2021 convinsero l’Atletico Madrid targato Diego Simeone ad investire quasi 40 milioni di euro per strapparlo all’Udinese.

L’avventura in Spagna, però, è stata abbastanza deludente finora. D’altronde, ci si aspettava molto di più da una pedina del calibro di De Paul, che nel campionato di Serie A era riuscito ad imporsi a suon di prestazioni da incorniciare e numeri da vero fuoriclasse, diventando il capitano della compagine friulana. Ma al momento il classe ’94, che lo scorso 24 maggio ha compiuto 29 anni, non è stato in grado di ripetersi pienamente nella Liga.

Ad ogni modo, il ‘Cholo’ Simeone lo tiene comunque fortemente in considerazione all’interno del proprio progetto tecnico e intende continuare a puntarci anche nei mesi a venire. Negli ultimi anni il punto più elevato raggiunto dall’ex Valencia, per quanto concerne la sua carriera, è sicuramente il trionfo al Mondiale in Qatar andato in scena nei mesi di novembre e dicembre 2022.

A distanza di trentasei anni dal precedente successo firmato Diego Armando Maradona, la Seleccion è tornata sul tetto del mondo, lanciando il cuore oltre l’ostacolo nella finalissima contro la Francia di Mbappe. De Paul ha dato un contributo significativo alla causa albiceleste e ora spera di poter conquistare anche la Champions un giorno. Nel frattempo, è giunta una notizia alquanto triste, comunicata dallo stesso Rodrigo De Paul e dalla cantante e attrice Martina Stoessel.

Lei è assai conosciuta in Italia per aver interpretato il ruolo della protagonista nella telenovela Violetta, una serie dove veste i panni dell’omonimo personaggio. La coppia fece conoscere al grande pubblico il proprio amore nel giugno del 2022, anche alcuni indizi circolati sui social fanno intendere che il sentimento sia sbocciato qualche mese prima in realtà. Ma adesso i diretti interessati hanno deciso di separarsi: entrambi hanno informato i loro fan attraverso un messaggio identico postato sui rispettivi profili Twitter.

È finita tra De Paul e Tini Stoessel: c’è l’annuncio ufficiale

“Voglio avvisarvi che insieme a Tini abbiamo deciso di chiudere la nostra relazione. Abbiamo vissuto momenti molto belli, ho potuto incontrare una persona che amo e rispetto tanto. Grazie mille per l’amore ed il rispetto“, ha scritto il centrocampista dell’Atletico Madrid.

Confermate, dunque, le numerosi voci sulla presunta rottura circolate nell’ultimo periodo. In Argentina i media parlano comunque di una separazione inattesa, dato che De Paul e Stoessel si professavano parecchio innamorati fino a poco tempo fa. Tant’è che nei mesi scorsi era stata perfino paventata l’ipotesi matrimonio.

Oltre alla lontananza, secondo i media argentini, avrebbe giocato un ruolo chiave la condizione del calciatore. L’ex Udinese, in particolare, ha due figli, Francesca e Bautista, avuti dall’ex compagna Camila Homs. Un dettaglio che evidentemente ha condizionato parecchio il prosieguo di questa storia d’amore.