Convocati Luciano Spalletti, tutti i nomi e le sorprese

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, ha diramato la lista dei 25 convocati per il doppio confronto dei quarti di finale della UEFA Nations League contro la Germania.

Le partite sono in programma il 20 marzo a San Siro e il 23 marzo a Dortmund.

Le sfide contro la Germania rappresentano un banco di prova significativo per la Nazionale italiana. La scelta dei convocati da parte di Spalletti evidenzia la volontà di costruire una squadra competitiva, capace di affrontare al meglio le prossime sfide europee e mondiali. L’equilibrio tra esperienza e novità potrebbe rivelarsi la chiave per raggiungere gli obiettivi prefissati e riportare l’Italia ai vertici del calcio internazionale.

Tra le principali novità spiccano le prime convocazioni per Matteo Ruggeri dell’Atalanta e Cesare Casadei del Torino. Ruggeri, terzino sinistro classe 2002, ha impressionato per la sua crescita costante e le prestazioni solide nella difesa atalantina. Casadei, centrocampista classe 2003, si è distinto per dinamismo e visione di gioco, guadagnandosi la chiamata in Nazionale maggiore.

Un gradito ritorno è quello di Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, che mancava dalla selezione azzurra da circa un anno e mezzo. La sua versatilità e l’esperienza internazionale rappresentano un valore aggiunto per la squadra. Anche Mattia Zaccagni della Lazio torna in gruppo, premiato per le ottime prestazioni in campionato, dove ha mostrato continuità e capacità realizzative.

Elenco dei convocati

La Nazionale si radunerà domenica sera ad Appiano Gentile per preparare al meglio il match d’andata. La permanenza nel quartier generale dell’Inter proseguirà fino al pomeriggio di sabato 22 marzo, quando è prevista la partenza per Dortmund in vista della gara di ritorno.

Portieri:

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

Alex Meret (Napoli)

Guglielmo Vicario (Tottenham)

Difensori:

Alessandro Bastoni (Inter)

Alessandro Buongiorno (Napoli)

Riccardo Calafiori (Arsenal)

Andrea Cambiaso (Juventus)

Pietro Comuzzo (Fiorentina)

Giovanni Di Lorenzo (Napoli)

Federico Gatti (Juventus)

Matteo Ruggeri (Atalanta)

Destiny Udogie (Tottenham)

Centrocampisti:

Nicolò Barella (Inter)

Cesare Casadei (Torino)

Davide Frattesi (Inter)

Samuele Ricci (Torino)

Nicolò Rovella (Lazio)

Sandro Tonali (Newcastle)

Attaccanti:

Moise Kean (Fiorentina)

Lorenzo Lucca (Udinese)

Daniel Maldini (Atalanta)

Matteo Politano (Napoli)

Giacomo Raspadori (Napoli)

Mateo Retegui (Atalanta)

Mattia Zaccagni (Lazio)

Questi incontri non solo determineranno l’accesso alle Final Four della Nations League, che in caso di successo italiano si terrebbero a giugno a Torino, ma influenzeranno anche il percorso verso il Mondiale del 2026. Superando il turno, l’Italia sarebbe inserita in un girone con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo; in caso contrario, affronterebbe Norvegia, Israele, Estonia e Moldova.

La lista dei convocati riflette l’intenzione di Spalletti di mixare esperienza e gioventù, puntando su giocatori in forma e pronti a dare il massimo. La presenza di veterani come Donnarumma, Di Lorenzo e Barella garantisce solidità e leadership, mentre l’inserimento di giovani talenti come Casadei e Ruggeri offre freschezza e nuove soluzioni tattiche.

Il reparto offensivo vede la conferma di attaccanti versatili come Raspadori e Kean, affiancati da elementi emergenti come Lucca e Maldini, pronti a cogliere l’opportunità di mettersi in luce a livello internazionale.