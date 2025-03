Fiorentina-Juventus si gioca, la conferma del Sindaco dopo la grande paura

La partita tra Fiorentina e Juventus, in programma per domenica 16 marzo 2025 alle ore 18:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, si svolgerà regolarmente nonostante le recenti preoccupazioni legate al maltempo che ha colpito la Toscana.

La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha confermato che non sussistono motivi ostativi allo svolgimento dell’incontro, grazie al miglioramento delle condizioni meteorologiche e al declassamento dell’allerta meteo.

Nelle ultime ore, la Toscana è stata interessata da condizioni meteorologiche avverse, con piogge intense e rischio idraulico elevato. L’allerta meteo è stata progressivamente declassata: dalle ore 14:00 di sabato 15 marzo, è passata da rossa ad arancione, e dalla mezzanotte di oggi fino a quella di domani, sarà in vigore un’allerta gialla.

In una conferenza stampa, la sindaca Funaro ha dichiarato: “Non ci sono motivi ostativi per non farla giocare”. Questa decisione è stata presa in considerazione del miglioramento delle condizioni meteorologiche e della stabilità delle strutture dello stadio Artemio Franchi, che non hanno subito danni significativi a causa del maltempo.

Preparativi e misure di sicurezza

Le autorità locali, in collaborazione con la società ACF Fiorentina, hanno predisposto misure di sicurezza per garantire l’incolumità degli spettatori e degli addetti ai lavori. Sono stati effettuati sopralluoghi per verificare l’integrità delle infrastrutture dello stadio e delle vie di accesso. Inoltre, è stato previsto un piano di emergenza per gestire eventuali situazioni critiche legate alle condizioni meteorologiche.

Si prevede una buona affluenza di pubblico per la partita, con oltre 22.000 tifosi attesi sugli spalti. Tuttavia, a causa delle condizioni meteorologiche, la Fiorentina ha annullato tutte le gare delle squadre giovanili previste nel weekend.

Il maltempo ha causato il rinvio di altre partite in Toscana. In Serie B, la partita tra Pisa e Mantova, prevista per sabato 15 marzo, è stata posticipata a domenica 16 marzo alle ore 15:00 a causa dell’allerta rossa per rischio idraulico.

Nonostante le avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato la Toscana nelle ultime ore, la partita tra Fiorentina e Juventus si svolgerà come previsto, grazie al miglioramento del tempo e alle misure di sicurezza adottate dalle autorità locali. I tifosi sono invitati a seguire le indicazioni fornite e a prestare attenzione alle condizioni meteo durante gli spostamenti.