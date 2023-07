Interviene la Covisoc: club escluso dal campionato, tutto fatto per il ripescaggio

Il club è stato escluso dal campionato dopo l’intervento sulla sentenza Covisoc. C’è un ripescaggio, scossone nel calcio italiano.

Non sono bastate le vicende che hanno riguardato le penalizzazioni dello scorso anno, un nuovo terremoto riguarda il calcio italiano e, a pochi giorni dal calendario che sarà formato in Italia per la stagione 2023/2024, ecco che risulta venir fuori un esclusione eccellente dal campionato con conseguente ripescaggio per un club che, dopo il verdetto in classifica, aveva visto la sua posizione definita.

Cambieranno le sorti di quello che è il campionato 2023/2024, c’è un annuncio quest’oggi in merito alla sentenza Covisoc e alle conseguenze che ci saranno in Italia. Coinvolti diversi club in quello che è il fallimento della società che non può iscriversi al prossimo campionato, dando spazio ad un’altra squadra.

Sentenza Covisoc: club escluso dal campionato

C’è l’annuncio in merito a quella che è la sentenza Covisoc, sull’esclusione al campionato dopo i risultati ottenuti nella precedente stagione.

Si era disputata una partita ai fini dei verdetti, nello scorso giugno, dove gli stessi verdetti verranno ora sovvertiti da quelle che sono le decisioni sull’esclusione dal campionato per il club.

Una stangata vera e propria per la società che attendeva di conoscere il proprio futuro, sulla partecipazione o meno al prossimo campionato. La Reggina, infatti, non potrà essere iscritta alla Serie B 2023/2024. Al suo posto, verrà ripescata una squadra e molto presto verrà presa una decisione in tal senso.

Reggina esclusa dalla Serie B: c’è un ripescaggio

Sono i colleghi de Il Corriere della Sera a spiegare tutti quelli che sono i dettagli della sentenza Covisoc, che porta all’esclusione dal campionato di Serie B per la Reggina.

Il club amaranto aveva ottenuto, nella sua stagione nella serie cadetta, un importante piazzamento, riuscendo – nonostante gli alti e i bassi – a risultare tra i club più importanti della stessa Serie B. Al contrario, c’è chi ha disputato i play-out trovandosi retrocessa alla fine della stagione che si è conclusa da poco. Ma, con la sentenza sull’esclusione della Reggina, la Serie B riavrà una squadra che aveva visto condannata la sua esperienza, con retrocessione appunto in Serie C. Il ripescaggio in Serie B riguarda il Brescia, il club delle Rondinelle ripartirà molto probabilmente dalla Serie B, tentando di ricostruire un progetto che veda protagonista il club lombardo.

Ultime sull’esclusione della Reggina: Brescia ripescato, attesa per il Lecco

La Reggina sprofonda dunque, con l’esclusione dalla Serie B che porta il Brescia di nuovo nel campionato cadetto, col ripescaggio. Al momento è da chiarire la posizione del Lecco che attende in via definitiva il “pass” per l’approdo in Serie B, dopo essersi conquistato sul campo l’accesso al campionato di secondo livello italiano.