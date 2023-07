Calciomercato: Icardi torna in Serie A, annuncio ufficiale di Wanda

Colpo di scena sul futuro di Mauro Icardi, il calciomercato torna a vederlo protagonista dopo l’annuncio di Wanda Nara.

Un annuncio chiaro, sul ritorno in Italia e in Serie A, fatto direttamente ai microfoni di Gente, dove ha parlato proprio di quello che è l’imminente futuro e dei progetti in vista.

Non sono mancati, di recente, i rumors che hanno riguardato il marito – del quale cura gli interessi come membro del suo entourage -, che piace particolarmente a diversi club in Serie A per quello che sarà il calciomercato che vedrà protagonista Mauro Icardi.

Calciomercato, riecco Icardi in Serie A: c’è l’annuncio di Wanda Nara

Wanda Nara si è lasciata scappare quella che è la notizia su Mauro Icardi e sul suo ritorno in Serie A.

Perché, direttamente in un’intervista, ha rivelato quelli che sono i progetti futuri, che riguarderanno anche il marito, nell’esperienza che lo vedrà protagonista dopo il titolo vinto con il Galatasaray, che sembra non bastare allo stesso Icardi. Vuole tornare a giocare la Champions, sì, ma non al club turco.

Dopo i risultati ottenuti in Super Liga turca con il club di Istanbul e dopo il ritorno a Parigi, ma non per restare, occhio alla destinazione italiana. Wanda Nara ha spiegato che, per l’imminente futuro, c’è la voglia di tornare in Italia, nella sua amata casa a Milano. Mauro Icardi è pronto al ritorno in Serie A.

Ultime di mercato in Serie A: ecco dove giocherebbe Icardi

Secondo le ultime di mercato che riguardano la Serie A, Mauro Icardi interesserebbe a ben tre squadre italiane. Tra queste, solo una giocherebbe la Champions League che tanto vuole tornare a giocare il centravanti argentino. E potrebbe, infatti, farlo nella sua amata Milano.

C’è il Milan su Mauro Icardi, scelta che soddisferebbe anche Wanda Nara che vuole tornare a godersi la bellezza di Milano, questa volta sponda rossonera, dopo aver visto il proprio compagno di vita indossare la fascia di capitano dell’Inter, in passato. Sullo sfondo, per Icardi, ci sono anche Roma e Juventus, potenziali squadre interessate all’argentino. Soprattutto la prima, ha bisogno di un nuovo attaccante da affiancare a Belotti considerando che l’infortunio terrà out dai giochi Abraham fino a gennaio 2024.

Mercato Milan, Wanda Nara chiara sulla scelta: “Voglio tornare a Milano”

Quelle che seguono, sono le parole di Wanda Nara, sul ritorno a Milano di Mauro Icardi e sulla conseguente scelta al Milan: “So che torneremo in Italia, abbiamo ancora la casa a Milano, è un posto che amiamo. Vogliamo sempre tornare lì, è un posto dove saremo sempre felici”.