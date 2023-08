Calciomercato, Zaniolo cambia squadra: ecco dove giocherà

Nicolò Zaniolo ha scelto la sua nuova squadra pochi minuti fa: affare fatto per una chiusura immediata, ci siamo

Un affare totale per tornare a splendere. Zaniolo è voglioso di sposare una nuova avventura suggestiva in vista della prossima stagione. Il talentuoso giocatore italiano è tornato anche in Nazionale negli ultimi mesi: il Ct Roberto Mancini continua a tenerlo sempre d’occhio per il futuro. Ora può ripartire ancora più forte dopo gli ultimi mesi entusiasmanti vissuti in Turchia.

Prima l’addio a sorpresa alla Roma a gennaio, poi l’arrivo trionfante al Galatasaray. Per Nicolò Zaniolo è pronta una nuova avventura con contatti sempre più frequenti nelle ultime ore. Chiusura immediata con la sua volontà di scegliere un nuovo progetto interessante in vista della prossima stagione: l’affare è ad un passo.

I gravi infortuni al ginocchio gli hanno tarpato un po’ le ali perdendo credibilità negli ultimi mesi. In Turchia è tornato a gioire segnando anche gol decisivi contribuendo con assist da urlo: la sua avventura al Galatasaray sembra essere arrivata ai titoli di coda. Ormai ci siamo per l’addio ufficiale al club turco.

Calciomercato, Zaniolo ha scelto la sua nuova destinazione

Saranno ore frenetiche per la sua nuova prossima squadra. Sulle sue tracce ci sono sempre le big d’Europa, pronte a chiudere l’affare immediato. Una nuova idea suggestiva è arrivata nelle ultime ore: ormai ci siamo, si chiuderà presto il colpo.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, l’Aston Villa sta provando a chiudere in questi minuti con il Galatasaray l’affare Nicolò Zaniolo. Come si evince dalle ultime indiscrezioni, i club potrebbero così chiudere sulla base di un prestito oneroso più un’opzione di acquisto fissata a 30 milioni di euro.

L’ex ds della Roma, ora all’Aston Villa, Monchi, vorrebbe così portarlo in Premier League: il dirigente spagnolo ha sempre apprezzato le qualità dell’esterno offensivo italiano. Un modo per rimettersi in corsa dopo ottimi mesi disputati in Turchia contribuendo anche alla vittoria del campionato.

Ora il suo futuro è altrove: ci hanno provato anche Milan e Juventus a riportarlo in Italia, ma ora è sempre più vicina la sua nuova destinazione. Anche lo Zenit si era mosso nelle ultime ore, ma l’affare con l’Aston Villa è in dirittura d’arrivo. Zaniolo è pronto a riportare più forte che mai per puntare nuovamente in alto dopo un periodo vissuto in Turchia.