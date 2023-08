UFFICIALE – CR7-Sporting Lisbona: già pronta la maglia | FOTO

Cristiano Ronaldo è uno dei giocatori che più ha lasciato il segno nel mondo del calcio e più volte si è parlato del suo ritorno allo Sporting Lisbona per chiudere la carriera proprio da dove aveva iniziato.

Il campione portoghese potrebbe presto pensare ad una nuova avventura in vista dei prossimi anni, perché al momento non sembra avere nessuna intenzione di smettere e per questo si guarda al futuro.

A 38 anni continua a dimostrare di essere in grado di potere giocare a livelli alti e fare la differenza anche se nel campionato dell’Arabia Saudita, dove ha dato via ad un movimento davvero importante.

Cristiano Ronaldo pensa al futuro senza Al Nassr

Cristiano Ronaldo ha firmato con l’Al Nassr un contratto importante economicamente fino al 2025 e ora pensa anche a quello che sarà il suo futuro. Perché il campione terminerà la sua avventura in Arabia Saudita quando avrà compiuto 40 anni e non è detto che smetta di giocare, anzi. Continuando a questi ritmi fisici è molto probabile che si possa pensare ad una nuova avventura, ma tutto dipenderà dalla sua volontà e dal possibile accordo con una nuova squadra.

In due anni cambiano tante cose e per questo motivo ora si valuta anche quello che può essere il futuro di Cristiano Ronaldo di nuovo in Europa, anche se lui stesso ha smentito di tornare a giocare in quel Continente. Occhio però a quelle che possono essere le scelte di cuore del campione portoghese che è nato e cresciuto calcisticamente parlando nello Sporting Lisbona, il suo club del cuore.

Si è parlato tanto di quello che poteva essere un nuovo trasferimento allo Sporting Lisbona di Cristiano Ronaldo che però alla fine ha scelto le lusinghe dell’Arabia Saudita e ha lasciato l’Europa. In futuro però chissà.

Terza maglia Sporting Lisbona: dedica a CR7

Cristiano Ronaldo sarà presente nella nuova maglia dello Sporting Lisbona, il suo primo e storico club. Il calciatore portoghese sarà presente con il suo logo CR7 sulla terza divisa dedicata proprio a lui.

Un gesto davvero importante dello Sporting Lisbona che ha voluto omaggiare il suo idolo e campione che in passato ha fatto sognare il club a cui resta sempre legato. Perché lo stesso Cristiano Ronaldo ha spiegato cos’è per lui lo Sporting in più occasioni.

Cristiano Ronaldo allo Sporting Lisbona? Le ultime

Da valutare se ci sarà l’occasione per rivedere Cristiano Ronaldo indossare la maglia dello Sporting Lisbona in futuro. Al momento però c’è una maglia dedicata a lui da parte del club portoghese che ha provato nuovamente a tendere la mano al fuoriclasse. In futuro tutto può accadere e non bisogna escludere nessuna pista.