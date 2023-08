Serie A: prendono Arnautovic e Dominguez, l’indizio da Bologna

Il futuro del Bologna di Thiago Motta potrebbe essere più complicato per la prossima stagione senza giocatori di talento e spessore come Arnautovic e Nico Dominguez.

Saranno decisive le prossime ore per capire come si evolverà questa situazione, visto che al momento c’è la seria possibilità che il Bologna si vada ad indebolire prima dell’inizio del nuovo campionato.

Una situazione che sicuramente non piace all’allenatore Thiago Motta che già ha espresso il primo disaccordo per il mercato che sta portando avanti la società che l’ha convinto a restare e fatto anche delle promesse importanti.

Calciomercato Bologna: Arnautovic e Dominguez in uscita

Mentre il Bologna è vicinissimo alla chiusura di un colpo importante in entrata come l’esterno Dan Ndoye, allo stesso tempo bisogna fare i conti con le uscite. Infatti, il club di Serie A ora rischia seriamente di fare due cessioni di livello che deluderebbero i tifosi e anche l’allenatore in vista dell’inizio della nuova stagione

In queste prossime ore potrebbero esserci dei nuovi contatti che potrebbero dirci di più su come andrà a finire questa vicenda, perché il Bologna punta a fare felice il proprio allenatore, ma qualcosa potrebbe andare storto.

Il Bologna rischia di perdere Arnautovic e Nico Dominguez in vista delle ultime settimane di mercato perché adesso Roma e Milan fanno sul serio per i due talenti del club emiliano.

Calciomercato Roma: Arnautovic nel mirino

Uno dei giocatori top di livello che può lasciare il Bologna è Marko Arnautovic che è rimasto a riposo nell’ultima amichevole giocata contro l’Az. Un altro risentimento ai flessori accusato il giorno prima che ha costretto Thiago Motta a lasciarlo a riposo. Ma occhio alle voci di mercato sulla Roma.

Infatti, il club giallorosso vuole chiudere per un nuovo attaccante e ora quello di Arnautovic è il primo nome nella lista di Mourinho che lo vuole portare alla Roma. Potrebbero quindi esserci dei retroscena di calciomercato dietro la scelta di non scendere in campo in amichevole.

Milan: Dominguez se parte Krunic, l’indizio

Nell’ultima partita del Bologna contro l’AZ Alkmarr in amichevole quello che era fino a poco fa il capitano della squadra Nico Dominguez non ha indossato la fascia di capitano. Una decisione presa dall’allenatore Thiago Motta, molto probabilmente a causa delle voci di mercato che circolano.

Perché Nicolas Dominguez è in scadenza 2024 e ha deciso di non rinnovare con il Bologna. Questo può portare a dire addio già in questi prossimi giorni il centrocampista che è finito fortemente nel mirino del Fenerbahce e ora anche del Milan che se dovesse riuscire a piazzare Krunic in uscita farebbe partire l’assalto per il centrocampista, ritenuto uno dei primi obiettivi.