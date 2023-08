Calciomercato: Torreira torna in Serie A, svolta grazie ad Icardi

Il mercato sta entrando nella sua fase più calda ed a sorpresa si mettono a posto le tessere per il ritorno in Serie A di Lucas Torreira. Svolta inattesa, in tal senso, per l’ex Fiorentina e Sampdoria ed assist per la buona riuscita di questa operazione che arriva grazie a Mauro Icardi.

Uno dei nomi più chiacchierati di questa sessione di mercato è stato senza ombra di dubbio quello di Lucas Torreira. Il centrocampista centrale si è rilanciato in maniera importante in Turchia, al Galatasaray, dopo la delusione rappresentata dal mancato riscatto da parte della Fiorentina. Adesso, però, si sta preparando a sorpresa il terreno per il suo ritorno in Serie A, il campionato in cui si è espresso al meglio e dove intende ritornare. E l’assist, in maniera del tutto sorprendente, arriva grazie a Mauro Icardi. Suo compagno al Galatasaray e che sta ricoprendo un ruolo inedito e sorprendente.

L’ex Fiorentina torna in Serie A

Sono tante le squadre che hanno lavorato, in maniera più o meno approfondita, in questa sessione di mercato al ritorno di Lucas Torreira in Italia. In tal senso, però, solo ora le tessere si stanno mettendo al loro posto, con la trattativa che ora viene messa per davvero in discesa.

Stando a quanto raccontato da “Le10Sport“, il Galatasaray sta lavorando seriamente con il PSG per Leandro Paredes. L’argentino è considerato il naturale sostituto del mediano uruguaiano ed in tal senso arriva una svolta. Le prossime ore, infatti, sono decisive per questa operazione, dal momento che secondo Fotomac Icardi sarebbe in costante contatto con il centrocampista argentino per convincerlo a trasferirsi ad Istanbul. Proprio in ragione di ciò, il centrocampista avrebbe chiesto al club turco un incontro per arrivare a conclusione di questa lunga trattativa, in un senso o nell’altro.

Torreira al Napoli, c’è il sostituto

Il Napoli sta facendo sul serio per il mediano della Nazionale uruguaiana ed avrebbe già presentato una prima offerta al Galatasaray di 15 milioni complessivi. Ed è del tutto normale che, nel momento in cui dovesse arrivare la fumata bianca per Leandro Paredes ad Istanbul, allora la pista Torreira diretta verso il Vesuvio potrebbe accendersi in maniera importante e definitiva. Le prossime giornate saranno davvero decisive per questa doppia trattativa.