Calciomercato Milan, altro colpo in mediana: arriva dalla Serie A

Il Milan continua a prendersi la scena in questo calciomercato. Il club rossonero non ha infatti alcuna intenzione di fermarsi, come confermato anche dal fatto che il Diavolo sarebbe al lavoro per regalare a Stefano Pioli altri rinforzi.

In attesa dell’ufficialità di Musah, che dovrebbe arrivare nelle prossime 24 ore, Giorgio Furlani starebbe valutando insieme all’area tecnica con chi andare a completare e rinforzare una volta e per tutte il centrocampo rossonero in questa finestra di calciomercato, che dopo Sandro Tonali potrebbe dire addio anche a Rade Krunic.

A Reijnders, Loftus-Cheek e Musah, dunque, potrebbe presto aggiungersi un altro mediano, che il Milan sembrerebbe essere intenzionato a strappare ad una storica rivale di Serie A.

Calciomercato Milan, colpo dalla Serie A: centrocampo completato

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, che in serata è pronto ad accogliere a Linate l’ottavo colpo della sua estate, ovvero Yunus Musah. Il centrocampista americano, però, non sarà l’ultimo acquisto del Diavolo, che nonostante abbia già sborsato 100 e passa milioni ha intenzione di regalare a Stefano Pioli altri rinforzi.

Sulla lista di Furlani sono per questo motivo presenti diversi nomi interessanti che possano fare al caso del tecnico rossonero, ma complice il possibile addio di Rade Krunic, in direzione Fenerbahce, l’attenzione dell’amministratore delegato del Milan si sarebbe nuovamente posata sulla possibilità di investire su un altro centrocampista. Musah sembrava potesse essere l’ultimo colpo rossonero per quella zona di campo, ma a quanto pare Furlani e Pioli avrebbero cambiato i propri piani mettendo gli occhi su uno dei migliori interpreti di quel ruolo in Serie A. Il principale ostacolo di quest’operazione potrebbe essere rappresentato dal fatto che il giocatore è tesserato con una delle storiche rivali del Milan, ma questo non fermerebbe il Diavolo a fare almeno un tentativo per il centrocampista.

Stando infatti a quanto riportato da Sebastiano Sarno sul proprio profilo Twitter, qualora dovesse consumarsi l’addio di Rade Krunic in questo calciomercato, il Milan potrebbe reinvestire quanto guadagnato dalla cessione del bosniaco puntato tutto su Sofyan Amrabat della Fiorentina.

Calciomercato, anche il Milan su Amrabat: le richieste della Viola

Anche il Milan avrebbe posato i propri occhi su Sofyan Amrabat in questo calciomercato. Il centrocampista marocchino piace ed anche tanto a Stefano Pioli, che vedrebbe nell’ex Verona il giocatore ideale col quale andare a sostituire Rade Krunic in caso di cessione di quest’ultimo.

La Fiorentina, però, continua a chiedere tanto per Amrabat, e l’interesse dei rossoneri di certo non farà abbassare le richieste dei Viola. Stando alle ultime notizie, infatti, Commisso chiede almeno 30 milioni di euro per lasciar partire il marocchino in questo calciomercato, cifre che il Milan potrebbe comunque provare a limare giocando sulla formula più adatta per convincere la Fiorentina.

Lo United in vantaggio su Amrabat: ma il Milan potrebbe cambiare tutto

Nonostante l’interesse del Milan al momento il Manchester United rimane il club in vantaggio per Sofyan Amrabat, che negli scorsi giorni avrebbe anche espresso la sua volontà di trasferirsi proprio in Premier League.

Qualora i Red Evils non dovessero affondare il colpo decisivo per il marocchino nei prossimi giorni, un’eventuale offerta del Milan potrebbe però stravolgere completamente le carte in tavola. I prossimi giorni saranno dunque quelli decisivi per definire il futuro di Amrabat in questo calciomercato.