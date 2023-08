Denunciato l’eroe del triplete: accuse gravissime, rischia grosso

Rischia grosso l’eroe del triplete dell’Inter che, a seguito della denuncia, vede aperta un’indagine con lui coinvolto.

È successo quest’oggi, con la Federazione che ha deciso di denunciare il calciatore che fu dell’Inter e protagonista assoluto della vittoria in Champions League, campionato e Coppa Italia, trovando il triplete storico con i nerazzurri.

I fatti sono gravissimi e lo riguardano in prima persona. La Federazione, infatti, ha deciso di aprire un’indagine sulla quale l’ex calciatore dell’Inter si dichiara estraneo ai fatti. Rischia grosso l’uomo che verrebbe allontanato non solo dal mondo del calcio, ma anche dal Paese stesso, non rappresentandolo più dopo quanto di buono aveva fatto da calciatore e nella carica che stava occupando adesso.

Denunciato l’ex Inter: fatti gravissimi, le accuse lo riguardano

Riguardano l’ex Inter le gravissime accuse che la Federazione ha posto su di lui, facendo aprire un’indagine vera e propria sui presumibili fatti accaduti con lui protagonista.

Ha vinto di tutto con la maglia dell’Inter e adesso, l’ex calciatore che è stato accusato di fatti gravissimi, stava ricoprendo una carica importante nella propria Federazione, ma sarebbe finito nell’occhio del ciclone per le partite disputate della Federazione della CAF.

Come denunciato dalla stessa Federazione, Samuel Eto’o avrebbe combinato alcune partite di seconda divisione e, per “continui comportamenti inappropriati”, sarebbe stato non solo allontanato dalla Federazione del Camerun – della quale è presidente -, ma pure denunciato con accuse gravissime.

Eto’o nell’occhio del ciclone: denunciato dalla CAF, il comunicato ufficiale

Quello che segue, è il comunicato della CAF ai danni di Samuel Eto’o, ex eroe del triplete che fu dell’Inter, accusato di aver combinato alcune sfide della seconda divisione del calcio in Africa. Ecco cos’ha scritto la Federazione: “La CAF ha ricevuto diverse richieste scritte su parti interessate al calcio camerunense per la revisione e l’indagine su alcuni presunti comportamenti non appropriati del signor Samuel Eto’o, che ricopre la nomina di presidente della Federazione calcistica in Camerun. Sebbene le accuse siano serie, il signor Eto’o si definisce innocente e così sarà fino a quando un tribunale appropriato non stabilirà diversamente le cose. La CAF comunica, inoltre, che non farà ulteriori annunci sugli aggiornamenti in merito all’indagine, così come non rilascerà dichiarazioni pubbliche fino a quando il procedimento sarà completato”.

Ultime su Eto’o: ancora sotto accusa, era già successo

Era già successo, Eto’o era stato denunciato in Camerun per fatti diversi, ma nel corso dell’ultimo Mondiale in Qatar quando all’esterno dello stadio e dopo la sfida del suo Camerun, venne alle mani con un giornalista che lo “provocò” con alcune domande.